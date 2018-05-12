Волкер назвал причину визита в Украину

Специальный представитель Государственного департамента США Курт Волкер анонсировал поездку на Донбасс.

По его словам, поездка запланирована в начале следующей недели – 14 мая. Об этом он заявил Twitter.

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"На следующей неделе я направляюсь в восточную Украину, чтобы больше узнать о ситуации на местах и узнать о гуманитарном кризисе на Донбассе", – говорится в сообщении Волкера.