Волкер назвал причину визита в Украину
Специальный представитель Государственного департамента США Курт Волкер анонсировал поездку на Донбасс.
По его словам, поездка запланирована в начале следующей недели – 14 мая. Об этом он заявил Twitter.
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"На следующей неделе я направляюсь в восточную Украину, чтобы больше узнать о ситуации на местах и узнать о гуманитарном кризисе на Донбассе", – говорится в сообщении Волкера.
Источник: 24 Канал
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