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Чего ожидать Украине после увольнения помощника Путина Суркова: мнение эксперта

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Путина перестал устраивать Сурков
Путина перестал устраивать Сурков / 24 Канал

Вероятность увольнения помощника Путина Суркова, который курировал ОРДЛО и вел переговоры относительно Украины со спецпредставителем США Куртом Волкером, высокая. Причин несколько, но тогда встанет вопрос его замены.

Об этом сайту "24" рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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По его словам, есть две причины возможного увольнения Суркова. Первая – усталость самого Суркова от Украины и конфликта на Донбассе. В России, отмечает эксперт, есть ощущение, что конфликт надолго, а его решение малоперспективное.

Вторая – есть информация, что от Суркова устал сам Путин. В частности, Сурков не отвечал на звонки Путина. В это трудно поверить, но все может быть. В любом случае, подчеркивает Фесенко, все зависит от Путина. Если президент РФ скажет, чтобы Сурков остался, так и будет.

Главная интрига, отмечает эксперт, – кто заменит Суркова? По мнению Владимира Фесенко, вряд ли это может быть Григорий Явлинский (российский оппозиционный политик, экс-депутат Госдумы – "24"), о чем ходят слухи.

Сурков – эффективный исполнитель для Путина. А Явлинский – человек с другими взглядами, чем Путин. А нужен человек, который будет проводником политики Путина, которая будет влиять на тактику, но не стратегические решения. Назначение Явлинского вместо Суркова могло бы быть тактическим ходом, чтобы показать Западу, что Россия готова к компромиссу. Однако такой сценарий не очень реалистичный,
– считает Фесенко.

Политолог указывает еще на одну проблему, которая может возникнуть с увольнением Суркова. В частности, отмечает он, Сурков выполнял две функции – переговорную – сначала с экс-помощником Госсекретаря США Викторией Нуланд, а сейчас с Волкером. Он также был куратором ОРДЛО. И именно там у него была конкуренция с российскими силовиками и некоторыми фигурами в окружении Путина.

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"Сейчас на роль переговорщика вместо Суркова могут выдвинуть высокопоставленного дипломата. Хотя возникнет проблема, насколько этот человек будет близким к Путину. Для американцев это важно. Канал Волкер-Сурков имел такое значение, потому что Сурков имел прямой доступ к Путину", – замечает Владимир Фесенко.

Возможно, по его словам, таким переговорщиком может стать бывший вице-премьер РФ Сергей Приходько. Он имеет доступ к Путину. Но тогда куратором Донбасса может стать кто-то другой, что может повлиять на персональные назначения в ОРДЛО и на уровень боевых действий, если это будет кто-то из российских силовиков. Есть риск активизации.

"В общем, увольнение Суркова приведет к каким-либо изменениям. Но не в принципиальных или стратегического характера",
– считает Фесенко.

Напомним, российские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что после инаугурации Путина 7 мая он может отстранить Владислава Суркова по переговорам с помощником государственного секретаря США Куртом Волкером. В то же время бывший помощник главы Пентагона Майкл Карпентер заявил, что помощник Путина Владислав Сурков, который был делегирован на переговоры с Волкером по украинскому вопросу, этот процесс просто имитировал. К слову, в эти дни специальный представитель Госдепа США Курт Волкер находится с визитом в Украине.

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Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Путин Война на Донбассе Курт Волкер
Источник: 24 Канал
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