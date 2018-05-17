Силы ООС взяли под свой контроль поселок в оккупированной Донецкой области

Командование Операции Объединенных сил (ООС) 17 мая сообщило об улучшении тактического положения обороны украинских войск на Горловском направлении, а именно о взятии под свой контроль пгт Южное Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Согласно сообщению, в первых числах апреля российские оккупационные силы активизировались в населенном пункте Южное. В частности, пророссийские боевики с периодичностью два раза в неделю прибывали в Южное "с целью проверки местного населения на лояльность к украинской власти и демонстрационного показа своего присутствия в нем".

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В ответ на это штаб 24-ой ОМБр им. короля Даниила из состава объединенных сил (в зоне ответственности которого находится Южное) на основе предложений начальника разведки бригады и замысла командира батальона разработал план по взятию под свой контроль данного населенного пункта.

В 2:00 8 мая 2018 года личный состав разведывательных подразделений бригады приступил к выполнению этого плана. По состоянию на 6:00 8 мая 2018 года подразделения бригады вышли на восточные окраины н. п. Южное. Во время выполнения I этапа (взятие н. п. Южное под свой контроль) потерей личного состава бригада не претерпела. Потери противника составили: безвозвратная – 1, санитарная – 1,

– говорится в сообщении штаба ООС.

Там добавили, что с 8 мая пророссийские боевики периодически обстреливают подразделения 24-й бригады, находящихся на огневых позициях, пытаясь вытеснить их из Южного.

"Огнем подразделения бригады нанесли противнику значительные потери: как минимум 15 человек убитыми и ранеными", – добавили в штабе ООС.

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