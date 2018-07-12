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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Как сейчас выглядит освобожденное Южное: эксклюзивный фоторепортаж с передовой

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Поселок Южное (Чигири) Донецкой области уже почти два месяца находится под контролем украинских военных.

В середине мая силы Операции Объединенных сил взяли под свой контроль этот населенный пункт в 2 километрах от оккупированной Горловки.

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Военный корреспондент 24 канала Алексей Годзенко показал, как сейчас выглядит освобожденный поселок.

Невооруженным глазом на терриконе неподалеку от Чигирей видно цветную тряпку, которую боевики так называемой "ДНР" называют своим флагом.

Украинские военные говорят, что несмотря на условленное перемирие пророссийские наемники его совсем не соблюдают. Единственное, что теперь враг перестал накрывать позиции ОС из ствольной артиллерии.

Автор: Алексей Годзенко
Теги: Новости Украины Вооруженные Силы Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе Фотоновости
Источник: 24 Канал
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