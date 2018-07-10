Украинские бойцы смастерили "громкого монстра" на Донбассе: интересное видео

Украинские военнослужащие сконструировали самодельный автомобиль из подручных материалов, которые нашли на месте боевых действий на Донбассе.

Соответствующее видео опубликовали на странице волонтерского фонда "Вернись живым" в Facebook.

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Отмечается, что бойцы создали самодельный "внедорожник" для того, чтобы удобно было ездить по боевым позициям ВСУ.

"Handmade от Вооруженных Сил Украины. Это не тупик, а настоящий креатив от наших ребят и невероятное желание к автомобильному конструированию. Куча материалов, найденных на местах боевых действий, макет и за работу. Громкий монстр ежедневно рассекает по позициям, доставляя необходимое на опорных пунктах", – говорится в сообщении.