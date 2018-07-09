Волонтер опубликовал видео уничтожения позиций пророссийских боевиков

В Сети появилось видео уничтожения огневой позиции российских оккупационных сил в одном из захваченных ими зданий в районе Авдеевки Донецкой области.

Ролик опубликовал в Facebook волонтер Юрий Мисягин.

Он отметил, что место происшествия на видео – зона ответственности 92 бригады ВСУ, где ежедневно противник нарушает режим перемирия.

"Сколько раз уже говорили: "Перемирие нужно соблюдать, а иначе будет "успокоительное" точно прилетать, как на этом видео", – написал Мисягин.