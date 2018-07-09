Волонтер опублікував відео знищення позицій проросійських бойовиків

У Мережі з'явилося відео знищення вогневої позиції російських окупаційних сил в одній із захоплених ними будівель у районі Авдіївки Донецької області.

Ролик опублікував у Facebook волонтер Юрій Мисягін.

Він зазначив, що місце події на відео – зона відповідальності 92 бригади ЗСУ, де щодня противник порушує режим перемир'я".

"Скільки разів вже говорили: "Перемир'я потрібно дотримуватися, а інакше буде "заспокійливе" точно прилітати, як на цьому відео", – написав Мисягін.