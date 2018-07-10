Українські бійці змайстрували "гучного монстра" на Донбасі: цікаве відео

Українські військовослужбовці сконструювали саморобний автомобіль з підручних матеріалів, які знайшли на місці бойових дій на Донбасі.

Відповідне відео опублікували на сторінці волонтерського фонду "Повернись живим" у Facebook.

Читайте також: Волонтер опублікував відео знищення позицій проросійських бойовиків

Зазначається, що бійці створили саморобний "позашляховик" для того, що зручно було їздити по бойовим позиціям ЗСУ.

"Handmade від Збройних Сил України. Це не безвихідь, а справжній креатив від наших хлопців і неймовірне бажання до автомобільного конструювання. Купа матеріалів, знайдених на місцях бойових дій, макет і до праці. Гучний монстр щоденно розсікає по позиціям, доставляючи необхідні на опорних пунктах речі", – йдеться у повідомленні.