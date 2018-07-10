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Телеканал новин 24 Новини Новини України

Українські бійці змайстрували "гучного монстра" на Донбасі: цікаве відео

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На Донбасі українські військові створили оригінальний автомобіль
На Донбасі українські військові створили оригінальний автомобіль / Скрін з відео

Українські військовослужбовці сконструювали саморобний автомобіль з підручних матеріалів, які знайшли на місці бойових дій на Донбасі.

Відповідне відео опублікували на сторінці волонтерського фонду "Повернись живим" у Facebook.

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Зазначається, що бійці створили саморобний "позашляховик" для того, що зручно було їздити по бойовим позиціям ЗСУ.

"Handmade від Збройних Сил України. Це не безвихідь, а справжній креатив від наших хлопців і неймовірне бажання до автомобільного конструювання. Купа матеріалів, знайдених на місцях бойових дій, макет і до праці. Гучний монстр щоденно розсікає по позиціям, доставляючи необхідні на опорних пунктах речі", – йдеться у повідомленні.

 

Теги: Новини України Збройні Сили України Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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