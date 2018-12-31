Ситуація на Донбасі перед Новим роком: бойовики зазнали втрат

З початку доби понеділка, 31 грудня, російські окупаційні сили тричі порушували режим припинення вогню. При цьому 2 рази проросійські бойовики вдарили із забороненої мінськими угодами зброї.

Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об’єднаних сил.

У штабі уточнили, що окупанти обстріляли позиції українських військових з мінометів калібру 120 міліметрів у районі Новотошківського та з мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів різних систем – у районі Кримського.

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Українські військові не зазнали втрат, проте 2 бійців отримали поранення. Українська розвідка сповістила, що з початку доби було ліквідовано 2 проросійських бойовиків та ще 3 – поранено.

Українські військові продовжують надійно контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов повного припинення вогню. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових,

– зауважили у штабі ООС.