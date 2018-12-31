Скільки військових розмістила Росія на кордоні з Україною: шокуючі цифри

Росія продовжує нарощувати свою військову присутність поблизу кордонів з Україною. Так, на кінець 2018 року країна-агресор зосередила там близько 53 тисяч військовослужбовців.

Про це повідомили в управлінні комунікації та преси Міноборони України, передає "Укрінформ".

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РФ продовжує нарощувати свої військові угруповання поблизу державного кордону України. Станом на кінець грудня 2018 року біля кордонів України та на тимчасово окупованій території АР Крим розгорнуто 28 батальйонно-тактичних груп. Загальна чисельність зазначених військ (без урахування дислокованих на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей) становить близько 53 тисяч військовослужбовців,

– зазначають у міністерстві.

Зазначимо, на сьогодні російські регулярні військові формування на тимчасово окупованих територіях Донбасу налічують 32 тисячі осіб. З цієї кількості 11 тисяч людей є російськими військовослужбовцями.

Нагадаємо, раніше помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян розповів, що на кордоні з Росією було зафіксовано переміщення великих колон військової техніки та особового складу армії країни-агресора. Проте, за його словами, сама ситуація на лінії розмежування є відносно стабільною.