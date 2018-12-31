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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Скільки військових розмістила Росія на кордоні з Україною: шокуючі цифри

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      Росія зосередила біля кордонів з Україною понад 50 тисяч військових
      Росія зосередила біля кордонів з Україною понад 50 тисяч військових / Фото з відкритих джерел

      Росія продовжує нарощувати свою військову присутність поблизу кордонів з Україною. Так, на кінець 2018 року країна-агресор зосередила там близько 53 тисяч військовослужбовців.

      Про це повідомили в управлінні комунікації та преси Міноборони України, передає "Укрінформ".

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      РФ продовжує нарощувати свої військові угруповання поблизу державного кордону України. Станом на кінець грудня 2018 року біля кордонів України та на тимчасово окупованій території АР Крим розгорнуто 28 батальйонно-тактичних груп. Загальна чисельність зазначених військ (без урахування дислокованих на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей) становить близько 53 тисяч військовослужбовців,
      – зазначають у міністерстві.

      Зазначимо, на сьогодні російські регулярні військові формування на тимчасово окупованих територіях Донбасу налічують 32 тисячі осіб. З цієї кількості 11 тисяч людей є російськими військовослужбовцями.

      Нагадаємо, раніше помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян розповів, що на кордоні з Росією було зафіксовано переміщення великих колон військової техніки та особового складу армії країни-агресора. Проте, за його словами, сама ситуація на лінії розмежування є відносно стабільною.

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Росії Анексія Криму Новини Криму Україна – Росія Зброя Міністерство оборони України Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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