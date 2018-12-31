12:23
31 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ САНКЦИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путинский солдат. Передаём за проезд
      Вєсті Кремля
      18:21, 29 декабря
      Вести.UA.Жир: Президентские амбиции Кернеса. Нарцисс Валерьевич
      Вєсті.UA
      17:38, 29 декабря
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ САНКЦИИ

      Сколько военных разместила Россия на границе с Украиной: шокирующие цифры

      349 Читати новину українською
      Россия сосредоточила у границ с Украиной более 50 тысяч военных
      Россия сосредоточила у границ с Украиной более 50 тысяч военных / Фото из открытых источников

      Россия продолжает наращивать свое военное присутствие вблизи границ с Украиной. Так, к концу 2018 года страна-агрессор сосредоточила там около 53 тысяч военнослужащих.

      Об этом сообщили в управлении коммуникации и прессы Минобороны Украины, передает "Укринформ".

      Читайте также: Какие мощные новинки получила украинская армия в 2018 году

      РФ продолжает наращивать свои военные группировки вблизи государственной границы Украины. По состоянию на конец декабря 2018 года  у границ Украины и на временно оккупированной территории АР Крым развернуто 28 батальонно-тактических групп. Общая численность указанных войск (без учета дислоцированных на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей) составляет около 53 тысяч военнослужащих,
      – отмечают в министерстве.

      Отметим, сегодня российские регулярные воинские формирования на временно оккупированных территориях Донбасса насчитывают 32 тысячи человек. Из этого количества 11 тысяч человек являются российскими военнослужащими.

      Напомним, ранее помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян рассказал, что на границе с Россией было зафиксировано перемещение больших колонн военной техники и личного состава армии страны-агрессора. Однако, по его словам, сама ситуация на линии разграничения является относительно стабильной.

      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости России Новости Крыма Аннексия Крыма Оружие Украина – Россия Міністерство оборони України Новости политики
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Ще один рік життя в "ЛНР": про втрату друзів і найцінніший скарб
      сегодня , 12:00 Ще один рік життя в "ЛНР": про втрату друзів і найцінніший скарб
      Ольга Черненко 95
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Реформа электроснабжения: как будем платить за электроэнергию в 2019
      сегодня , 11:01 Реформа электроснабжения: как будем платить за электроэнергию в 2019
      Яніна Ткачук 1506
      Від збирачів полуниці до збирачів квартир: про новообраних членів Вищої ради правосуддя
      сегодня , 10:00 Від збирачів полуниці до збирачів квартир: про новообраних членів Вищої ради правосуддя
      Роман Маселко 55
      Выборы президента 2019: главные даты избирательной кампании в инфографике
      сегодня , 09:32 Выборы президента 2019: главные даты избирательной кампании в инфографике
      1075
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря , 15:08
      Google создала захватывающую прогулку по Чернобылю
       26 апреля 2016 , 23:04
      Всегда знал, что у меня украинская фамилия - Стив Возняк провел лекцию в Киеве
       1 октября 2017 , 00:30
      Дебют Лунина за Реал против МЮ: почему украинец одержал стратегическую победу над конкурентами
       1 августа , 11:57
      Террористы хотели совершить теракт на матче Барселоны – шокирующие подробности
       1 августа , 13:06
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук