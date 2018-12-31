Сколько военных разместила Россия на границе с Украиной: шокирующие цифры

Россия продолжает наращивать свое военное присутствие вблизи границ с Украиной. Так, к концу 2018 года страна-агрессор сосредоточила там около 53 тысяч военнослужащих.

Об этом сообщили в управлении коммуникации и прессы Минобороны Украины, передает "Укринформ".

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РФ продолжает наращивать свои военные группировки вблизи государственной границы Украины. По состоянию на конец декабря 2018 года у границ Украины и на временно оккупированной территории АР Крым развернуто 28 батальонно-тактических групп. Общая численность указанных войск (без учета дислоцированных на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей) составляет около 53 тысяч военнослужащих,

– отмечают в министерстве.

Отметим, сегодня российские регулярные воинские формирования на временно оккупированных территориях Донбасса насчитывают 32 тысячи человек. Из этого количества 11 тысяч человек являются российскими военнослужащими.

Напомним, ранее помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян рассказал, что на границе с Россией было зафиксировано перемещение больших колонн военной техники и личного состава армии страны-агрессора. Однако, по его словам, сама ситуация на линии разграничения является относительно стабильной.