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      Перемещение большого количества военной техники заметили на границе с Россией

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      На границе Украины и России пограничники заметили перемещения больших колонн военной техники и личного состава (иллюстративное фото)
      На границе Украины и России пограничники заметили перемещения больших колонн военной техники и личного состава (иллюстративное фото) / Соцсети

      На границе с Россией было зафиксировано перемещение больших колонн военной техники и личного состава армии страны-агрессора. Правда, сама ситуация на линии разграничения является относительно стабильной.

      Об этом сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в комментарии телеканалу "112 Украина".

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      По словам представителя ГПСУ, на линии разграничения наблюдаются относительно стабильные погодные условия, поэтому контрольные пункты въезда-выезда работают в штатном режиме.

      "Сейчас все спокойно. Говорю о ситуации на границе с Россией на участке, который является контролируемым, – стабильно осуществляется пропуск лиц и транспортных средств", – убеждает он.

      В то же время Слободян отметил, что пограничники владеют информацией о перемещении больших колонн военной техники и личного состава вдоль украино-российской границы.

      "Что касается пропуска, он осуществляется в штатном режиме, но поскольку существуют риски на границе, мы будем продолжать осуществлять пропуск более тщательно", – добавил помощник председателя Государственной пограничной службы.

      Напомним, в 14:00 26 декабря в 10 областях Украины перестало действовать военное положение. После Президент Украины Петр Порошенко предложил руководителю Государственной пограничной службы Петру Цигикалу продолжить определенные меры, введенные во время него. Кроме того, СНБО рекомендовал Государственной пограничной службе продолжить усиленную охрану государственной границы с Россией.

      Теги: Новости Украины Оружие Новости России Госпогранслужба Украина – Россия
      Источник: 24 Канал
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