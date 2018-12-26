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      Военное положение на 100% не закончилось: что предложил Порошенко

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      Военное положение 2018 в Украине на 100% не закончилось - что предложил Порошенко
      Порошенко предложил Госпогранслужбе продолжить некоторые мероприятия, внедренные во время военного положения / 24 канал

      Несмотря на то, что военное положение в Украине официально завершилось, однако некоторые меры, введенные во время него, вероятно, будут продолжаться.

      В частности, с таким предложением в сторону Государственной пограничной службы выступил Президент Украины Петр Порошенко во время заседания СНБО.

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      "И я прошу, Петра Александровича (председатель Госпогранслужбы Петр Цигикал – 24 канал), внести предложение о продлении тех или иных средств, которые не напрямую связаны с военным положением", - отметил он.

      По словам украинского гаранта, действия пограничников "были признаны абсолютно оправданными," несмотря на то, что их "так много критиковали".

      "Если вы определите необходимость продолжения соответствующих средств, я как президент и уверен, что члены СНБО, поддержим ваши предложения", - подытожил украинский лидер.

      Напомним, в 14:00 26 декабря военное положение перестало действовать в 10 областях Украины. По словам Петра Порошенко, такое решение было принимать непросто, поскольку агрессия Кремля в отношении Украины продолжается. В то же время он отметил, что оборонительные возможности ВСУ, а также других секторов обороны и безопасности значительно выросли, что и сыграло в пользу приостановления военного положения.

      Почему Украина ввела военное положение?
      25 ноября в Азовском море пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      Воєнний стан, Азов, Україна
      Где было введено военное положение: карта

      Теги: Новости политики Новости Украины Петр Порошенко Военное положение в Украине Госпогранслужба Президент Украины
      Источник: 24 канал
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