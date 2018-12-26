Военное положение в Украине закончилось: почувствовали ли украинцы изменения и что будет дальше

В среду, 26 декабря, в 14 часов завершилось действие военного положения, которое вводили в 10-ти областях Украины на 30 суток в связи с агрессией России. На что оно повлияло и что нас ждет дальше – разбирались журналисты 24 канала.

Что предшествовало введению военного положения

25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.

Читайте также: Если Россия и нападет на Украину – это уже после выборов, – экс-представитель Пентагона

Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.

Видео: Россия захватила украинские корабли в Керченском проливе

Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО. Несмотря на призывы Украины и мира отпустить моряков, в Москве над ними сейчас происходит судилище. Один за другим наши моряки признают себя военнопленными.



Количественный состав украинского флота

Где действовало военное положение и что предусматривало

В ночь на 26 ноября состоялось заседание СНБО, на котором рассмотрели вопрос возможного введения военного положения в Украине в связи с эскалацией конфликта в Азовском море, а именно – из-за того, что Россия обстреляла и задержала украинские военные корабли.

Читайте также: 30 дней военного положения: нужно ли было вводить

Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения.

После длительных консультаций оппозиционные силы в Верховной Раде заставили президента внести новый указ, в котором 60-дневный срок военного положения было заменен 30-дневным, а особый порядок вводился не по всей территории государства, а лишь в областях, расположенных вдоль российской границы, приднестровского участка молдавской границы и на побережье Черного и Азовского морей. Также парламент назначил выборы президента на 31 марта 2019 года, то есть не отсрочил их в связи с военным положением.



Области Украины, в которых вводили военное положение

Поэтому на экстренном заседании 26 ноября Верховная Рада Украины приняла решение о введении военного положения из-за агрессии России в Азовском море.

Что такое военное положение?Это не объявление войны, а особый правовой режим, который вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, Закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ Президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, ее должны проголосовать Верховная Рада. Закон о правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений относительно изменения прав и свобод граждан, однако не обязательно все они могут быть реализованы. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должны содержаться в Указе Президента.

Мероприятия при введении военного положения могут вводить и осуществлять военное командование вместе с военными администрациями (в случае их образования), самостоятельно или с привлечением органов исполнительной власти, Совета министров Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления.

Что нужно знать о военном положении: смотрите видео

Всего в законе "О правовом режиме военного положения" статьей 8 предусмотрено 24 пункта мер правового режима военного положения. Заметим, решение об объявлении военного положения может предусматривать как реализацию всех указанных мероприятий, так и отдельных.



Военное положение в Украине: ограничения для граждан и предприятий

Что реализовали из положений военного положения

Петр Порошенко обещал, что военное положение никоим образом не затронет права и свободы граждан Украины, а касаться будет в основном различных военных мероприятий, которые в случае вторжения позволят быстрее мобилизовать все ресурсы.

Читайте также: В Херсоне из-за военного положения ограничили продажу алкоголя: детали

В общем, так и случилось. Главные проявления военного положения в Украине – сборы резервистов первой очереди и усиленный режим службы правоохранительных органов. В остальном – въезд на территорию областей, где вводилось военное положение, никто не запрещал; банки работали в штатном режиме; социальные выплаты начислялись; транспортные средства у гражданских не изымали, и в их домах военные не селились.

Вместе с тем, действие военного положения на себе почувствовали россияне. 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет. Запрет действовал на период военного положения – до 26 декабря. При этом такие ограничения не действовали в отношении граждан Украины, которые въезжали на территорию страны из России.



Украина запретила въезд россиянам

Почему Украина запретила въезд мужчинам-гражданам России?Президент Украины Петр Порошенко объяснил, что на такой шаг государство пошло, "чтобы Россия не формировала в Украине отряды "частных" армий, которые на самом деле являются представителями Вооруженных сил РФ. Чтобы не дать россиянам осуществить в Украине те операции, которые они планировали еще в 2014 году ".

В общем, за 30 дней действия военного положения украинские пограничники не пустили на нашу территорию около 1650 россиян. Российские же пограничники отчитываются, что за аналогичный период не пропустили на территорию РФ 351 гражданина Украины.

Что дальше?

26 декабря на заседании Совета национальной безопасности Украины срок действия военного положения не продлили.

В 14 часов 26 декабря прекращается действие военного положения. Это мое принципиальное решение. Оно базируется на всех составляющих текущей ситуации с безопасностью в государстве,

– заявил Порошенко на заседании.

При этом президент подчеркнул, что если бы не выборы, СНБО попросило бы Верховную Раду продлить военное положение.

Он также добавил, что гарантирует проведение президентских выборов без изменений – 31 марта 2019 года.

Что касается ограничения въезда для россиян, то, скорее всего, оно будет действовать дальше. На заседании СНБО 26 декабря Порошенко заявил о поддержке ограничительных мер Госпогранслужбы.