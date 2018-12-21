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      В Херсоне из-за военного положения ограничили продажу алкоголя: детали

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      В Херсоне ограничили продажу алкоголя
      В Херсоне ограничили продажу алкоголя / Иллюстративное фото

      В Херсоне запретили продажу алкоголя в радиусе 300 метров от мест расположения военных и пограничных служб с 18:00 до 9:00.

      Об этом сообщает пресс-служба городского совета Херсона.

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      Согласно решению сессии горсовета, которое приняли сегодня, в Херсоне установлен запрет на продажу алкоголя с 18:00 до 09:00 ежедневно, учитывая выходные дни и праздники, субъектами хозяйствования, которые осуществляют хозяйственную деятельность в торговых объектах, расположенных в радиусе 300 метров от мест расположения военных и пограничных служб,
      – говорится в сообщении.

      В горсовете отмечают, что запрет будет действовать в период военного положения.

      воєнний стан в Україні регіони
      Где в Украине ввели военное положение: карта

      Почему Украина ввела военное положение?25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение до Керченского пролива.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь до Мариуполя. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря

      Теги: Новости Украины Новости политики Военное положение в Украине Новости Херсона
      Источник: 24 Канал
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