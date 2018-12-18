ВСУ выполнили большинство планов на время военного положения, – Полторак

Министр обороны Украины Степан Полторак во время встречи со спецпредставителем Государственного департамента США Куртом Волкером заявил, что по состоянию на 18 декабря большая часть запланированных мероприятий во время действия правового режима военного положения в определенных областях Украины выполнена.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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Известно, что стороны обсудили вопросы региональной безопасности и ситуацию в Азовском и Черном морях, а также динамику милитаризации Россией оккупированных территорий Донбасса и АР Крым.

Кроме того, Степан Полторак добавил, что до 26 декабря спланировано выполнить все мероприятия, которые эффективно повлияют на боеготовность и способности ВС Украины.

Министр обороны Украины также выразил надежду на дальнейшую поддержку со стороны США в освобождении украинских военнослужащих, которые незаконно содержатся в российской тюрьме, а также борьбе за территориальную целостность Украины.

Где введено военное положение: карта

Почему Украина ввела военное положение?

25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря.