Законопроект о военных стандартах НАТО одобрили в первом чтении: что это значит

Парламент принял в первом чтении законопроект О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно военных стандартов. Это должно помочь регулировать процесс внедрения военных стандартов, в том числе разработанных на основе стандартов НАТО.

Текст законопроекта опубликован на официальном сайте Верховной Рады.

Читайте также: В США объяснили, чем грозит Венгрии продолжение блокирования Украины в НАТО

За это решение во вторник, 18 декабря, проголосовали 238 народных депутатов.

Так, законопроект предлагает ввести в Закон Украины "Об обороне Украины" новые термины – "военная стандартизация", "военный стандарт", "стандарт" и "стандарт в сфере обороны государства-члена НАТО".

В пояснительной записке к проекту закона отмечают, что НАТО рассматривает стандартизацию как один из основных факторов для совершенствования взаимоотношений между войсками и силами НАТО и странами-партнерами. При этом обеспечение максимальной совместимости с вооруженными силами государств-членов НАТО и введение стандартов НАТО является одной из целей реформирования ВСУ.

Согласно законопроекту, Министерство обороны Украины получит полномочия обеспечения и нормативно-правового регулирования в сфере военной стандартизации. Кроме того, Минобороны сможет определять орган военной стандартизации, который будет заниматься разработкой, принятием, отменой, возобновлением действия, распространением и применением военных стандартов.

Кроме того, в законопроекте говорится также о тех положениях, которые принимаются на основе стандартов НАТО и стандартов в сфере обороны государств-членов НАТО.

К слову, Президент Украины Петр Порошенко настаивает на том, чтобы Верховная Рада уже в феврале 2019 приняла во втором чтении изменения в Конституции Украины относительно закрепления курса страны на ЕС и НАТО.