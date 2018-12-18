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      Законопроект о военных стандартах НАТО одобрили в первом чтении: что это значит

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      Рада в первом чтении одобрила законопроект о военных стандартах НАТО
      Рада в первом чтении одобрила законопроект о военных стандартах НАТО / Фото из открытых источников

      Парламент принял в первом чтении законопроект О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно военных стандартов. Это должно помочь регулировать процесс внедрения военных стандартов, в том числе разработанных на основе стандартов НАТО.

      Текст законопроекта опубликован на официальном сайте Верховной Рады.

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      За это решение во вторник, 18 декабря, проголосовали 238 народных депутатов.

      Так, законопроект предлагает ввести в Закон Украины "Об обороне Украины" новые термины – "военная стандартизация", "военный стандарт", "стандарт" и "стандарт в сфере обороны государства-члена НАТО".

      В пояснительной записке к проекту закона отмечают, что НАТО рассматривает стандартизацию как один из основных факторов для совершенствования взаимоотношений между войсками и силами НАТО и странами-партнерами. При этом обеспечение максимальной совместимости с вооруженными силами государств-членов НАТО и введение стандартов НАТО является одной из целей реформирования ВСУ.

      Согласно законопроекту, Министерство обороны Украины получит полномочия обеспечения и нормативно-правового регулирования в сфере военной стандартизации. Кроме того, Минобороны сможет определять орган военной стандартизации, который будет заниматься разработкой, принятием, отменой, возобновлением действия, распространением и применением военных стандартов.

      Кроме того, в законопроекте говорится также о тех положениях, которые принимаются на основе стандартов НАТО и стандартов в сфере обороны государств-членов НАТО.

      К слову, Президент Украины Петр Порошенко настаивает на том, чтобы Верховная Рада уже в феврале 2019 приняла во втором чтении изменения в Конституции Украины относительно закрепления курса страны на ЕС и НАТО.

      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Вооруженные силы Украины НАТО
      Источник: 24 Канал
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