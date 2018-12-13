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      В США объяснили, чем грозит Венгрии продолжение блокирования Украины в НАТО

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      Посол США в Венгрии вступился за Украину
      Посол США в Венгрии вступился за Украину / фото из открытых источников

      Посол США в Венгрии Дэвид Корнштейн призвал страну прекратить блокирование работы комиссии Украина – НАТО. По его словам, Украина должна почувствовать поддержку со стороны Запада.

      Об этом информирует The New York Times.

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      Мы должны учитывать общую картину. Путин не заинтересован в национальном суверенитете. Его видение является неоимперским. Если Украине не удастся, Венгрия окажется на передовой линии российской агрессии.
      – рассказал американский посол во время своего выступления в парламенте Венгрии.

      Он также добавил, что Венгрия может оказывать большую поддержку Украине.

      "Сейчас Россия больше, чем когда-либо, испытывает Запад. Мы твердо убеждены, что, как союзники НАТО, лучший способ продвижения реформ в Украине – это разговаривать с Украиной, а не блокировать сотрудничество Украины с НАТО", – добавил Корнштейн.

      Напомним, Венгрия требует от Украины отложить реализацию закона об образовании до 2023 года и требует внести в него изменения. Так, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что если украинская власть отбросит замечания Будапешта, то Венгрия будет блокировать важные для Киева встречи на уровне Европейского Союза и НАТО.

      Теги: Новости США Новости политики Новости Украины НАТО Венгрия
      Источник: 24 Канал
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