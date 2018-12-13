У США пояснили, чим загрожує Угорщині продовження блокування України в НАТО

Посол США в Угорщині Девід Корнштейн закликав країну припинити блокування роботи комісії Україна – НАТО. За його словами, Україна повинна відчути підтримку з боку Заходу.

Про це інформує The New York Times.

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Ми повинні враховувати загальну картину. Путін не зацікавлений в національному суверенітеті. Його бачення є неоімперним. Якщо Україні не вдасться, Угорщина опиниться на передовій лінії російської агресії.

– розповів американський посол під час свого виступу у парламенті Угорщини.

Він також додав, що Угорщина може надавати більшу підтримку Україні.

"Зараз Росія більше, ніж коли-небудь, випробовує Захід. Ми твердо переконані, що, як союзники НАТО, найкращий спосіб просування реформ в Україні – це розмовляти з Україною, а не блокувати співпрацю України з НАТО", – додав Корнштейн.

Нагадаємо, Угорщина вимагає від України відкласти реалізацію закону про освіту до 2023 року та вимагає внести зміни до нього. Так, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що якщо українська влада відкине зауваження Будапешту, то Угорщина буде блокувати важливі для Києва зустрічі на рівні Європейського Союзу та НАТО.