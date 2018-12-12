У Польщі порадили, як розв’язати "мовну" суперечку між Україною та Угорщиною

Якщо Україна та Угорщина нададуть меншинам права, які вони хочуть, то зможуть вирішити суперечку навколо закону про мову освіти.

Про це заявив колишній міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв’ю угорському виданню Valasz.

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За його словами, Україна та Угорщина – це не єдині країни Європи, які мають суперечку щодо національних меншин. У Польщі, наприклад, є спір з Литвою.

Рішення - дати меншинам всі права, яких вони хочуть, - так, щоб кордони стали безглуздими – це краще, ніж шлях ХХ століття, тому що ми вже бачили цей фільм, і ми знаємо, куди він веде, і як він закінчується,

– сказав Сікорський.

Він зазначив, що у випадку, коли дві країни визнають факт суперечки, є міжнародна законодавча база, яка допомагає їх вирішити.

"У нас є Конвенція Ради Європи про захист національних меншин, і вам не потрібно вигадувати колесо, потрібно лише дотримуватися конвенції, оскільки обидві країни є членами Ради", – екс-міністр закордонних справ Польщі

Нагадаємо, Угорщина вимагає від України відкласти реалізацію закону про освіту до 2023 року та вимагає внести зміни до нього. Так, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що якщо українська влада відкине зауваження Будапешту, то Угорщина буде блокувати важливі для Києва зустрічі на рівні Європейського Союзу та НАТО.