В Польше посоветовали, как решить "языковой" спор между Украиной и Венгрией
Если Украина и Венгрия предоставят меньшинствам права, которые они хотят, то смогут разрешить спор вокруг закона о языке образования.
Об этом заявил бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью венгерскому изданию Valasz.
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По его словам, Украина и Венгрия – это не единственные страны Европы, у которых есть споры в отношении национальных меньшинств. В Польше, например, есть спор с Литвой.
Решение – дать меньшинствам все права, которые они хотят, – так, чтобы границы стали бессмысленными – это лучше, чем путь ХХ века, потому что мы уже видели этот фильм, и мы знаем, куда он ведет, и как он заканчивается,
– сказал Сикорский.
Он отметил, что в случае, когда две страны признают факт спора, есть международная законодательная база, которая помогает его решить.
"У нас есть Конвенция Совета Европы о защите национальных меньшинств, и вам не нужно придумывать колесо, нужно только соблюдать конвенции, поскольку обе страны являются членами Совета", – экс-министр иностранных дел Польши
Напомним, Венгрия требует от Украины отложить реализацию закона об образовании до 2023 года и требует внести изменения в него. Так, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что если украинская власть отбросит замечания Будапешта, то Венгрия будет блокировать важные для Киева встречи на уровне Европейского Союза и НАТО.
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