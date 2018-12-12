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      В Польше посоветовали, как решить "языковой" спор между Украиной и Венгрией

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      Радослав Сикорский
      Радослав Сикорский / Фото из открытых источников

      Если Украина и Венгрия предоставят меньшинствам права, которые они хотят, то смогут разрешить спор вокруг закона о языке образования.

      Об этом заявил бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью венгерскому изданию Valasz.

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      По его словам, Украина и Венгрия – это не единственные страны Европы, у которых есть споры в отношении национальных меньшинств. В Польше, например, есть спор с Литвой.

      Решение – дать меньшинствам все права, которые они хотят, – так, чтобы границы стали бессмысленными это лучше, чем путь ХХ века, потому что мы уже видели этот фильм, и мы знаем, куда он ведет, и как он заканчивается,
      – сказал Сикорский.

      Он отметил, что в случае, когда две страны признают факт спора, есть международная законодательная база, которая помогает его решить.

      "У нас есть Конвенция Совета Европы о защите национальных меньшинств, и вам не нужно придумывать колесо, нужно только соблюдать конвенции, поскольку обе страны являются членами Совета", – экс-министр иностранных дел Польши

      Напомним, Венгрия требует от Украины отложить реализацию закона об образовании до 2023 года и требует внести изменения в него. Так, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что если украинская власть отбросит замечания Будапешта, то Венгрия будет блокировать важные для Киева встречи на уровне Европейского Союза и НАТО.

      Теги: Новости Украины языковый вопрос Венгрия Новости Польши
      Источник: 24 Канал
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