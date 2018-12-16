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      Закрепление курса на НАТО и ЕС: когда Порошенко будет настаивать на решающем голосовании Рады

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      Петр Порошенко
      Петр Порошенко / 24 канал

      Президент Украины Петр Порошенко настаивает на том, чтобы Верховная Рада уже в феврале 2019 приняла во втором чтении изменения в Конституцию Украины относительно закрепления курса страны на ЕС и НАТО.

      Об этом глава государства рассказал на пресс-конференции в Киеве 16 декабря.

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      Буду настаивать, чтобы уже в феврале Верховная Рада поддержала их во втором чтении. Надеюсь, что это будет сделано, поскольку два раза Верховная Рада конституционным большинством поддержала эти изменения в Конституцию. И надеюсь, что уже в феврале они вступят в силу,
      – заявил Порошенко.

      Отметим, что 22 ноября Верховная Рада в первом чтении утвердила президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса страны на полноправное членство в Европейском Союзе и НАТО. За соответствующее решение тогда проголосовали 311 народных избранников.

      Согласно принятым изменениям, президент станет гарантом реализации стратегического курса государства на членство в ЕС и НАТО. В свою очередь, Кабмин должен будет обеспечивать реализацию стратегического курса на членство Украины в этих организациях.

      Напомним, 3 сентября Президент Украины Петр Порошенко зарегистрировал в Верховной Раде проект закона "О внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора" (№9037).

      В НАТО, комментируя этот законопроект отметили, что поддерживают право Украины самостоятельно выбирать свой евроатлантический путь без внешнего вмешательства.

      Теги: Новости Украины Петр Порошенко Новости политики Евросоюз НАТО Верховная Рада
      Источник: 24 Канал
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