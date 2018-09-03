Порошенко хочет изменить внеблоковость Украины

Закрепить в Конституции курс на Евроинтеграцию и вступление в НАТО. Президент внес в парламент законопроект об изменениях в Основной закон. Сообщила об этом представитель президента Ирина Луценко. В частности, Евроинтеграцию и вступление в НАТО планируют зафиксировать в Конституции как государственный курс.

На пятый День Независимости, который в качестве президента отмечает Петр Порошенко он понял, что внеблоковый статус Украины нужно не только декларировать в политических заявлениях, но и закрепить в основном законе.

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И вот на согласительном Совете парламента представитель президента говорит, – документ уже зарегистрировали. И хоть на самом деле на сайте парламента его нет, с ее слов, Евроинтеграцию и вступление в НАТО – должны зафиксировать как государственный курс. А российские войска получат теперь уже конституционный запрет на пребывание в Крыму.

Предлагается исключить положение, предусматривающее существующие военные базы. Имеется в виду российский флот на территории Крымского полуострова,

– заявила представитель Президента в парламенте Ирина Луценко.

В оппозиционной "Батькивщине" возмущены, что этот вопрос Порошенко поднимает только сейчас. Мол, пиарится перед выборами. Тем временем сами предлагают исправить внеблоковость Украины. Правда не в Конституции, а в меморандуме между парламентскими фракциями. Тогда как этот документ серьезной юридической силы иметь не будет.

Я первая его подпишу и обращусь к каждому, где четко определена неизменность курса европейской интеграции и интеграции в НАТО; где четко определено, что Крым и Донбасс – это украинские территории, которые должны быть возвращены,

– сообщила председатель фракции Батькивщина Юлия Тимошенко.

А вот председатель Верховной Рады поддерживает идею президента и обещает, что этот вопрос будет на повестке дня.

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"Я как председатель Верховной Рады эти инициативы буду всячески поддерживать, чтобы сделать необратимыми эти ключевые внешнеэкономические стратегии",

– отметил Андрей Парубий.

Самого текста законопроекта никто еще не видел. Пока, эксперты соглашаются, что какими бы нужными не были изменения, вносит их президент в первую очередь для повышения собственного рейтинга. Его оппоненты в этом не заинтересованы, поэтому конституционное большинство – 300 голосов собрать практически невозможно.

Мы услышим еще не одну такую идею со стороны президента. Инициативы связанные с давлением на Россию по возмещение убытков за агрессию,

– резюмировал политолог Михаил Басараб.

К слову, с начала принятия Конституции она была изменена 8 раз. Несколько раз даже была изменена форма управления государством. Начинали с президентско-парламентской. В 2004 году утвердили парламентско-президентское государство. А Янукович превратил его снова в президентско-парламентское. Однако, после победы Революции достоинства его новшество признали неконституционными.