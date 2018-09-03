21:15
3 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
14°C
29°C 14°C
  • вторник
    29°C 13°C
  • среда
    27°C 18°C
  • четверг
    26°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Двойники Медведева. Путин в гостях у королевы
Вєсті Кремля
19:20, 1 сентября
Вести.UA. Медвежьи услуги Медведчука. Шапка Гриши-молодца
Вєсті.UA
19:52, сегодня
Бизнес застройщиков: как в Украине наживаются на школах и садиках
ЦРУ
09:00, 31 августа
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Туризм по-советски
Згадати все
22:51, 31 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН

Порошенко хочет изменить внеблоковость Украины

50 Читати новину українською

Закрепить в Конституции курс на Евроинтеграцию и вступление в НАТО. Президент внес в парламент законопроект об изменениях в Основной закон. Сообщила об этом представитель президента Ирина Луценко. В частности, Евроинтеграцию и вступление в НАТО планируют зафиксировать в Конституции как государственный курс.

На пятый День Независимости, который в качестве президента отмечает Петр Порошенко он понял, что внеблоковый статус Украины нужно не только декларировать в политических заявлениях, но и закрепить в основном законе.

Читайте также: Порошенко предложил изменения в Конституцию: в России запретят аренду базы в Крыму

И вот на согласительном Совете парламента представитель президента говорит, – документ уже зарегистрировали. И хоть на самом деле на сайте парламента его нет, с ее слов, Евроинтеграцию и вступление в НАТО – должны зафиксировать как государственный курс. А российские войска получат теперь уже конституционный запрет на пребывание в Крыму.

 

Предлагается исключить положение, предусматривающее существующие военные базы. Имеется в виду российский флот на территории Крымского полуострова,
– заявила представитель Президента в парламенте Ирина Луценко.

В оппозиционной "Батькивщине" возмущены, что этот вопрос Порошенко поднимает только сейчас. Мол, пиарится перед выборами. Тем временем сами предлагают исправить внеблоковость Украины. Правда не в Конституции, а в меморандуме между парламентскими фракциями. Тогда как этот документ серьезной юридической силы иметь не будет.

 

Я первая его подпишу и обращусь к каждому, где четко определена неизменность курса европейской интеграции и интеграции в НАТО; где четко определено, что Крым и Донбасс – это украинские территории, которые должны быть возвращены,
– сообщила председатель фракции Батькивщина Юлия Тимошенко.

А вот председатель Верховной Рады поддерживает идею президента и обещает, что этот вопрос будет на повестке дня.

Читайте также: Порошенко назвал дату, когда ждать прекращения договора о дружбе с Россией

"Я как председатель Верховной Рады эти инициативы буду всячески поддерживать, чтобы сделать необратимыми эти ключевые внешнеэкономические стратегии",
– отметил Андрей Парубий.

Самого текста законопроекта никто еще не видел. Пока, эксперты соглашаются, что какими бы нужными не были изменения, вносит их президент в первую очередь для повышения собственного рейтинга. Его оппоненты в этом не заинтересованы, поэтому конституционное большинство – 300 голосов собрать практически невозможно.

Мы услышим еще не одну такую идею со стороны президента. Инициативы связанные с давлением на Россию по возмещение убытков за агрессию,
– резюмировал политолог Михаил Басараб.

К слову, с начала принятия Конституции она была изменена 8 раз. Несколько раз даже была изменена форма управления государством. Начинали с президентско-парламентской. В 2004 году утвердили парламентско-президентское государство. А Янукович превратил его снова в президентско-парламентское. Однако, после победы Революции достоинства его новшество признали неконституционными.

Автор: Леся Выговская, Анна Калюжная
Теги: Украина – Россия Петр Порошенко Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Верховная Рада Законодательство Аннексия Крыма Новости Крыма
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
"Екзотичне весілля": нетипове романтичне кіно для затятих циніків
сегодня, 21:02 "Екзотичне весілля": нетипове романтичне кіно для затятих циніків
Юлія Ліпенцева
Почему дорожает валюта и что следует знать, чтобы спокойно жить
сегодня, 20:03 Почему дорожает валюта и что следует знать, чтобы спокойно жить
Яніна Ткачук
Ликвидация Захарченко: какой сценарий готовит Кремль для Украины?
сегодня, 19:01 Ликвидация Захарченко: какой сценарий готовит Кремль для Украины?
Інна Жолобович
ТОП-3 игры августа 2018: обзор Far Cry 5, Strange Brigade и God of War 4
сегодня, 18:02 ТОП-3 игры августа 2018: обзор Far Cry 5, Strange Brigade и God of War 4
Анастасія Можаровська
Предвестник эскалации на Донбассе: западные СМИ об убийстве Захарченко и его последствиях
сегодня, 16:58 Предвестник эскалации на Донбассе: западные СМИ об убийстве Захарченко и его последствиях
Олександра Кравчук
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Франция не разделяет украинское восприятие российской угрозы, – дипломат
 сегодня , 09:39
Крупный пожар в Чернобыльской зоне: появились фото и видео.
 30 июня 2017 , 12:53
Нападающий Шахтера близок к переходу в российский клуб
 22 мая , 15:51
Марадона рассказал, кого считает самым талантливым футболистом в истории
 29 июня , 22:06
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук