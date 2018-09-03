Порошенко предложил изменения в Конституцию: России запретят аренду базы в Крыму

Президент Украины Петр Порошенко внес в парламент законопроект об изменениях в Основной закон – запретить Черноморскому флоту РФ арендовать военные базы в Крыму на конституционном уровне

Сообщила об этом представитель президента Ирина Луценко.

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В частности, изменения касаются курса на Евроинтеграцию и вступления в НАТО. И ответственными за это будут президент, Верховная Рада и Кабинет Министров. Кроме того, предлагается изъять положение, которое предусматривает использование военных баз на территории Украины для временной аренды иностранными войсками.

Имеется в виду пребывание Черноморского флота России на территории Крымского полуострова, который является украинским. Соответственно президентом будут вноситься такие предложения,

– заявила представитель Президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко.