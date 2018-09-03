Какие планы Верховной Рады на осень: заявление Парубия

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий озвучил планы парламента на осень. Депутаты намерены рассмотреть семь блоков вопросов.

Об этом во время согласительного совета заявил спикер ВР Андрей Парубий.

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По его словам, в планах на осень вопрос безопасности, изменения состава Центральной избирательной комиссии и отмены депутатской неприкосновенности.

Важно, чтобы мы этой осенью завершили вопрос формирования ЦИК и избирательного кодекса. Мы должны этой осенью рассмотреть избирательный кодекс. Также, я убежден, этой осенью мы должны рассмотреть закон о языке. Суд отменил так называемый закон Колесниченко-Кивалова. Есть законодательный вакуум, который мы должны заполнить,

– сказал Парубий.

Также, по его словам, осенью парламентарии должны рассмотреть закон о языке.

"После того, как Конституционный суд отменил так называемый закон "Колесниченко-Кивалова", присутствует законодательный вакуум, который надо заполнить. Есть зарегистрированных 5 законопроектов, большинство из них уже рассмотрено комитетом", – сказал Парубий.

По его словам, осенью могут быть внесены предложения относительно закрепления в Конституции Украины курса в НАТО.

"Хочу сказать свое мнение, если будут внесены предложения относительно закрепления в Конституции нашей стратегии в ЕС и НАТО, я буду ее всячески поддерживать", – добавил председатель парламента.

Плани Верховної Ради @verkhovna_rada на осінь:

1. Питання безпеки, зокрема інформаційної; 2. #Бюджет2019; 3. Виборчий кодекс і оновлення #ЦВК 4. Закон про мову; 5. Блок законів для євроінтеграції; 6. Блок економічних законів; 7. Скасування депутатської недоторканності. — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) September 3, 2018

Напомним, 13 июля Верховная Рада закрыла свою восьмую сессию. Сейчас народные депутаты находятся на летних каникулах. Девятая сессия парламента начнется 4 сентября.