Какие планы Верховной Рады на осень: заявление Парубия
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий озвучил планы парламента на осень. Депутаты намерены рассмотреть семь блоков вопросов.
Об этом во время согласительного совета заявил спикер ВР Андрей Парубий.
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По его словам, в планах на осень вопрос безопасности, изменения состава Центральной избирательной комиссии и отмены депутатской неприкосновенности.
Важно, чтобы мы этой осенью завершили вопрос формирования ЦИК и избирательного кодекса. Мы должны этой осенью рассмотреть избирательный кодекс. Также, я убежден, этой осенью мы должны рассмотреть закон о языке. Суд отменил так называемый закон Колесниченко-Кивалова. Есть законодательный вакуум, который мы должны заполнить,
– сказал Парубий.
Также, по его словам, осенью парламентарии должны рассмотреть закон о языке.
"После того, как Конституционный суд отменил так называемый закон "Колесниченко-Кивалова", присутствует законодательный вакуум, который надо заполнить. Есть зарегистрированных 5 законопроектов, большинство из них уже рассмотрено комитетом", – сказал Парубий.
По его словам, осенью могут быть внесены предложения относительно закрепления в Конституции Украины курса в НАТО.
"Хочу сказать свое мнение, если будут внесены предложения относительно закрепления в Конституции нашей стратегии в ЕС и НАТО, я буду ее всячески поддерживать", – добавил председатель парламента.
Напомним, 13 июля Верховная Рада закрыла свою восьмую сессию. Сейчас народные депутаты находятся на летних каникулах. Девятая сессия парламента начнется 4 сентября.