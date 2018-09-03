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Какие планы Верховной Рады на осень: заявление Парубия

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Андрей Парубий
Андрей Парубий / Фото из свободных источников

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий озвучил планы парламента на осень. Депутаты намерены рассмотреть семь блоков вопросов.

Об этом во время согласительного совета заявил спикер ВР Андрей Парубий.

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По его словам, в планах на осень вопрос безопасности, изменения состава Центральной избирательной комиссии и отмены депутатской неприкосновенности.

Важно, чтобы мы этой осенью завершили вопрос формирования ЦИК и избирательного кодекса. Мы должны этой осенью рассмотреть избирательный кодекс. Также, я убежден, этой осенью мы должны рассмотреть закон о языке. Суд отменил так называемый закон Колесниченко-Кивалова. Есть законодательный вакуум, который мы должны заполнить,
– сказал Парубий.

Также, по его словам, осенью парламентарии должны рассмотреть закон о языке.

"После того, как Конституционный суд отменил так называемый закон "Колесниченко-Кивалова", присутствует законодательный вакуум, который надо заполнить. Есть зарегистрированных 5 законопроектов, большинство из них уже рассмотрено комитетом", – сказал Парубий.

По его словам, осенью могут быть внесены предложения относительно закрепления в Конституции Украины курса в НАТО.

"Хочу сказать свое мнение, если будут внесены предложения относительно закрепления в Конституции нашей стратегии в ЕС и НАТО, я буду ее всячески поддерживать", – добавил председатель парламента.

Напомним, 13 июля Верховная Рада закрыла свою восьмую сессию. Сейчас народные депутаты находятся на летних каникулах. Девятая сессия парламента начнется 4 сентября.

Теги: Новости Украины Новости политики Законодательство Андрей Парубий Верховная Рада
Источник: 24 Канал
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