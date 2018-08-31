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Ремонт в Раде: в сети показали впечатляющие фото обновления трехтонной парламентской люстры

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Люстра Верховной Рады весит 3 тонны, в диаметре достигает 4 метра
Люстра Верховной Рады весит 3 тонны, в диаметре достигает 4 метра / Фото из соцсетей

Перед началом новой сессии в Верховной Раде Украины проводят ремонт. Сейчас продолжаются восстановительные работы исполинской люстры украинского парламента.

Соответствующий снимок с ремонтом трехтонной люстры опубликовали на странице ВРУ в Twitter.

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Сессионный зал Верховной Рады готовят к началу новой сессии. Именно так сейчас ремонтируют и обслуживают люстру, которая до 4 метров в диаметре и весит почти 3 тонны,
– говорится в описании к фото.

На снимке видно, что огромную люстру рабочие опустили и она расположена на уровне места для депутатов. Над ней работают 6 человек.

Пользователи в соцсетях принялись комментировать неординарную фотографию.

"Сделайте так, чтобы она на Шуфрича с Медведчуком упала, спасибо", "Зачем эта ужасная, еще и дорогая в обслуживании, безвкусица? Уберите лучше", "А есть список депутатов которые сидят под люстрой? Можно ли туда пересадить фракцию регионалов?" – пишут люди в Twitter.

 

Теги: Новости Украины Новости политики Курьезные новости Верховная Рада
Источник: 24 канал
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