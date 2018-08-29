"Юля Путина": Тимошенко в Херсоне встретили провокационными плакатами

В Херсон 28 августа на самолете прилетела лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Город встретил ее плакатами с политическими карикатурами.

Об этом говорится на местном сайте Bukva.

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На улицах Херсона накануне визита Тимошенко появились листовки, плакаты и баннеры, намекающие на "дружбу" лидера ВО "Батькивщина" с президентом России Владимиром Путиным.



28 августа Юлия Тимошенко прилетела в Херсон

На плакатах и листовках изображен Путин, на голове у которого – "фирменная" коса Тимошенко. Также присутствовали надписи: "Юля Путина. Я заберу у вас будущее" и "Дорога в рабство". Плакаты были размещены, в частности, на Николаевском шоссе, улице Перекопской и на проспекте Ушакова.



На плакатах написано: "Юля Путина. Я заберу у вас будущее" и "Дорога в рабство"

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К слову, накануне президентских выборов в Украине в 2019 году социологические исследования демонстрируют, что у Юлии Тимошенко лучшие среди остальных претендентов шансы сесть в кресло главы государства.