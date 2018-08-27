Завершить нельзя продолжить: Порошенко хочет отсрочить выборы президента?

Продление президентского срока – соблазнительная идея почти для каждого украинского президента. В информационном пространстве один за одним появляются сценарии относительно пролонгации полномочий Петра Порошенко.

О вариантах переноса даты выборов Президента Украины и реалистичности их воплощения – в материале 24 канала.

Парламентская республика

Накануне Дня Конституции масс-медиа со ссылкой на собственные источники информировали о возможности инициирования Петром Порошенко изменений в Основной Закон и перехода от парламентско-президентской модели управления к парламентской республике. То есть к модели, где главную роль в государстве, как, к примеру, в Германии, играет премьер. А президент имеет чисто номинальные функции.

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Идея не новая. В 2009 году ее предлагала Юлия Тимошенко тогдашнему премьеру Януковичу. По замыслу лидера "Батькивщины", ей доставалось кресло премьера с большими полномочиями, а президента Януковича избирали бы в парламенте. Янукович тогда отказался.



Юлия Тимошенко предлагала Януковичу парламентскую модель, и это ей дорого стоило

Собственно, и сейчас именно Тимошенко выдвинула похожую идею. А Порошенко и его окружение, очевидно, учитывая президентские рейтинги, где лидирует Тимошенко, а действующий президент занимает 4-6 место, тоже не против такого сценария. Только он будет премьером с полномочиями как у президента.

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Однако Порошенко изменения не инициировал. По словам политолога Александра Леонова, такой переход может парализовать страну. Лучше улучшать нынешнюю модель государственного правления Украины, парламентско-президентскую, чем переходить к парламентской форме правления.

Если проанализировать сегодняшнюю Конституцию, то наибольшую власть имеет Верховная Рада, которая формирует правительство и создает суды. Президент отвечает за внешнюю политику и оборону, но прямо влиять на экономику не может. Также глава государства уже не может создавать суды, а назначение судей – чисто церемониальная функция. Но парламент – слабое звено, которое уравновешивается правительством и президентом. Если отказаться от этих предохранителей, то можно провалиться между двух стульев,

– уверен Александр Леонов.

Эксперт подчеркнул: это может привести к узурпации власти. Потому что Тимошенко предлагает так называемую итальянскую модель: два тура парламентских выборов. Партии, которые получили 1-2 место, выходят во второй тур. Победитель сразу получает 226 голосов в парламенте и формирует правительство. Поэтому, подчеркивает Леонов, это жесткая узурпация власти партией, которая может реально иметь поддержку 10-11% населения. По сути, монополия на власть. А пока именно ВО "Батькивщина" лидирует в партийных рейтингах.

Военное положение

Согласно Конституции, в случае введения военного положения, любые выборы – президентские, парламентские или местные – откладываются на неопределенный срок. Причем военное положение может быть введенным как по всей Украине, так и в отдельных областях. Поэтому теоретически вполне вероятно ввести чрезвычайное положение только в Донецкой и Луганской областях.



Россияне будут продолжать войну, но масштабного наступления не будет

Однако, по убеждению специалистов, сейчас таких оснований нет. Военное положение нужно было вводить после начала агрессии России против Украины. На сегодня интенсивность боевых действий в ООС снизилась. Кроме того, по словам политического эксперта Андрея Вигиринского, такое решение должна поддержать Верховная Рада, что представляется маловероятным. К тому же, должны быть реальные основания – обострение боевых действий, наступление России на позиции ВСУ, захват территорий и прочее. Такое развитие событий, по его мнению, также маловероятно. Кроме этого, как отмечает Вигиринский, такое решение не поддержат наши западные партнеры.

Перенос выборов с марта на июнь

СМИ обнародовали информацию, что очередные выборы Президента Украины, которые запланированы на 31 марта 2019 года, могут быть перенесены на 9 июня. Причина – полномочия главы государства действительны в течение пяти лет со дня присяги, которую Порошенко дал 7 июня. По словам директора социологической службы "Украинский барометр" Виктора Небоженко, Порошенко и его окружение не испытывают уверенности, что выиграют выборы президента. Идет поиск путей отмены или переноса выборов президента.

Администрация президента ищет способы оттянуть политический конец режима. Но этот авантюризм связан с глубоким кризисом – закончилась олигархическая Украина. Больше ничего вытягивать из государства. А война показала, что государственное управление не способно справляться с национальными угрозами. Но это тот вариант, когда каждый следующий шаг ухудшает положение. Как в шахматах – цугцванг. И это используют только политические противники Порошенко, а не те, кто инициирует это перенос выборов,

– подчеркнул Виктор Небоженко.

Как считает политолог, изменение сроков или даже отмены выборов президента вполне реальна. Впрочем, по мнению специалиста, такие сценарии не помогут Порошенко.

Кстати, как сообщил депутат от правящей коалиции Леонид Емец, ссылаясь на собственные источники, в Конституционный суд уже внесено представление о переносе даты выборов Президента Украины.

Директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк также убежден – логика в переносе даты выборов президента Украины, но Порошенко от этого больше потеряет, чем выиграет. И что интересно: эту идею тоже продвигает Тимошенко. Но, считает Давидюк, это ловушка для Порошенко, который уже начал делать ошибки.

"Порошенко не смог пройти мимо затягивающей идеи с переносом выборов президента. И таким образом попал в ловушку и начал делать ошибки. В частности, его извинения за то, что в 2014 году он ошибся, заявив о скором завершении АТО. Если хочешь извиниться, то продай бизнес. Возьми и сделай, как говорил Андрей Садовый. Нет искренности", – говорит Давидюк.

Хотя, по его словам, выборы в Украине в марте и июне – это выборы в двух разных государствах. В марте – плохая погода, депрессивное настроение, подорожание продуктов первой необходимости, высокие тарифы на энергоресурсы. Все кажется плохо. В июне – все планируют отпуска, начался сезон овощей и фруктов, коммуналка – плата только за электроэнергию. Это уже другая страна. Соответственно, отношение к власти тоже. Но это не ключевой фактор.

Перенос выборов негативно отразится на рейтингах Порошенко и власти. Еще больше демонизирует их политическую жадность и кристаллизует понимание того, что каждый день управление страной приносит этим людям огромные деньги. Поэтому они готовы перенести выборы на месяц, два, полгода. Но перед смертью не надышишься. Бонус от переноса будет меньше, чем то, что потеряет Порошенко при самом факте изменения даты выборов,

– убежден Николай Давидюк.

Есть еще один момент. Летом явка избирателей, как правило, ниже. И это хороший способ для фальсификаций.

Ответ может дать Конституционный суд. Хотя, напоминает Небоженко, украинский КС в 2010 году совершил колоссальное преступление перед страной, взяв на себя ответственность за изменения в Конституцию, наделив Януковича большими полномочиями. Конституционный суд оказался неконституционным.



Порошенко хочет изменить Конституцию "под себя"?

Андрей Вигиринский считает, что Конституция Украины четко определяет сроки проведения очередных выборов президента. По словам политолога, 21 февраля 2014 года Верховная Рада внесла изменения в части пятой статьи 103 Конституции Украины – уже после бегства Януковича. В связи с этими изменениями назначались внеочередные выборы президента, на которых избрали Порошенко.

В отредактированном виде статья 103 Конституции Украины звучит так: очередные выборы Президента Украины происходят в последнее воскресенье марта пятого года полномочий главы государства. Там не говорится, что по завершению пятилетнего срока. Часть первая статьи 104 говорит лишь о том, что президент вступает в полномочия в день инаугурации. Поэтому нет оснований для переноса выборов,

– убежден Андрей Вигиринский.

Хотя, как говорит Небоженко, украинской политике присущ авантюризм.

Давидюк замечает: практически перед каждыми президентскими выборами были попытки продлить срок действующего президента и перенести выборы. Это было при Кучме, когда пытались реализовать сценарий по баллотированию его на третий срок. При Ющенко тоже ходили разговоры о введении чрезвычайного положения.

"Попытки продлить пребывание при власти происходят и при Порошенко. Кучма и Ющенко относительно нормально прошли это испытание. А Порошенко очень сложно. Мешает политическая жадность и отношение к политике, как к бизнесу", – отмечает Николай Давидюк.