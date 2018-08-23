У Порошенко прокомментировали вероятность переноса президентских выборов

Народный депутат Украины от фракции "Блока Петра Порошенко" Иван Винник отреагировал на информацию о возможном переносе даты очередных выборов Президента Украины, которые запланированы на 31 марта 2019 года.

Утром 23 августа нардеп от "Народного фронта" Леонид Емец заявил, что владеет информацией о том, что на рассмотрение Конституционного суда готовят внести представление о переносе даты президентских выборов.

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В то же время нардеп от "БПП" Иван Винник выразил убеждение, что дату очередных президентских выборов переносить не будут.

Я не думаю, что такое представление будет, а если оно и будет, я не верю, что Конституционный суд может его поддержать, поскольку, по моему мнению, нет никаких оснований переносить волеизъявление граждан,

– объяснил свою позицию Винник, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Верховной Рады.

Напомним, что согласно Конституции очередные выборы президента Украины должны состояться в последнее воскресенье марта (31 марта) 2019 года.