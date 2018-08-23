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Порошенко ищет пути переноса выборов президента Украины?

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Порошенко боится проиграть?
Порошенко боится проиграть? / Фото из открытых источников

По мнению директора социологической службы "Украинский барометр" Виктора Небоженко, президент Порошенко и его окружение не испытывают уверенности, что выиграют выборы. Идет поиск путей отмены или переноса выборов президента.

Такое мнение Небоженко высказал в комментарии 24 каналу.

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Как считает эксперт, нынешняя власть хочет еще раз попробовать обмануть украинцев. Но это трудно. По его словам, использовать полувоенные методы – договориться с Москвой об угрозе наступления на Донбассе – опасно. На это не согласятся военные.

"Напугать украинского избирателя, замученного четырехлетним правлением Порошенко, сложно. Если бы украинцы были сыты и довольны, то администрация президента могла бы сказать: если не выберете Порошенко, то остальные президенты сделают хуже, чем сейчас. Но уровень эксплуатации и моральной жестокости со стороны Порошенко очень сильный. И пугать нечем", – говорит эксперт.

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Поэтому, по его убеждению, идет поиск срыва выборов президента. В частности, имитировать какие-то беспорядки, потому что у всех министров, губернаторов, олигархов и самого президента есть полувоенные парамилитарные структуры, которые можно использовать с такой целью. Таким образом либо отменить, либо перенести выборы президента.

И к этому может подключиться Конституционный суд, без которого такой сценарий не реализовать.

Украинский КС в 2010 году совершил колоссальное преступление перед страной, взяв на себя ответственность за изменения в Конституцию, наделив Януковича большими полномочиями. Конституционный суд оказался неконституционным. Возможно, завтра депутаты из фракции БПП подадут в КС обращение о определения даты проведения выборов президента,
– подчеркивает Виктор Небоженко.

По его словам, в украинской политике еще с момента отмены Януковичем подписания Соглашения об ассоциации с ЕС свойственна авантюрность. Поэтому изменение сроков или даже отмена выборов президента вполне реальна. Впрочем, по мнению специалиста, такие сценарии не помогут Порошенко.

"Администрация президента ищет способы оттянуть политический конец режима. Но этот авантюризм связан с глубоким кризисом – закончилась олигархическая Украина. Больше нечего вытягивать из государства. А война показала, что государственное управление не способно справляться с национальными угрозами. Но это тот вариант, когда каждый следующий шаг ухудшает положение. Как в шахматах – цугцванг. И это используют только политические противники Порошенко, а не те, кто это инициирует перенос выборов", – подчеркнул Виктор Небоженко.

Напомним, очередные выборы Президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года. В СМИ появилась информация о переносе выборов Президента Украины на июнь в связи с тем, что полномочия главы государства действительны в течение пяти лет со дня присяги, которую Порошенко принял 7 июня.

Теги: Новости политики Новости Украины Петр Порошенко Выборы Президента 2019 Конституционный суд
Источник: 24 Канал
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