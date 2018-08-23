Порошенко шукає шляхи перенесення виборів президента України?

На думку директора соціологічної служби "Український барометр" Віктора Небоженка, президент Порошенко і його оточення не відчувають впевненості, що виграють вибори. Йде пошук шляхів скасування або перенесення виборів президента.

Таку думку Небоженко висловив у коментарі 24 каналу.

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Як вважає експерт, нинішня влада хоче ще раз спробувати обдурити українців. Але це важко. За його словами, використати напіввійськові методи – домовитися з Москвою про загрозу наступу на Донбасі – небезпечно. На це не погодяться військові.

"Налякати українського виборця, замордованого чотирирічним правлінням Порошенка, складно. Якби українці були ситі і задоволені, то адміністрація президента могла б сказати: якщо не оберете Порошенка, то решта президентів зроблять гірше, ніж зараз. Але рівень експлуатації та моральної жорстокості з боку Порошенка дуже сильний. І лякати нічим", – говорить експерт.

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Тому, на його переконання, йде пошук зриву виборів президента. Зокрема, імітувати якісь заворушення, тому що у всіх міністрів, губернаторів, олігархів і самого президента є напіввійськові парамілітарні структури, які можна використовувати з такою метою. Таким чином або скасувати, або перенести вибори президента.

І до цього може підключитися Конституційний суд, без якого такий сценарій не реалізувати.

Український КС у 2010 році здійснив колосальний злочин перед країною, взявши на себе відповідальність зміни Конституції, наділивши Януковича великими повноваженнями. Конституційний суд виявився неконституційним. Можливо, завтра депутати з фракції БПП подадуть у КС звернення про визначення дати проведення виборів президента,

– наголошує Віктор Небоженко.

За його словами, українській політиці ще з моменту скасування Януковичем підписання Угоди про асоціацію з ЄС властива авантюрність. Тому зміна термінів або навіть скасування виборів президента цілком реальна. Втім, на думку фахівця, такі сценарії не допоможуть Порошенку.

"Адміністрація президента шукає способи відтягнути політичний кінець режиму. Але цей авантюризм пов'язаний з глибокою кризою – закінчилася олігархічна Україна. Більше нічого витягувати з держави. А війна показала, що державне управління не здатне справлятися з національними загрозами. Але це той варіант, коли кожен наступний крок погіршує становище. Як у шахах – цугцванг. І це використають тільки політичні противники Порошенка, а не ті, хто це ініціює перенесення виборів", – наголосив Віктор Небоженко.

Нагадаємо, чергові вибори Президента України мають відбутись 31 березня 2019 року. В ЗМІ з’явилася інформація про перенесення виборів Президента України на червень у зв’язку з тим, що повноваження голови держави дійсні впродовж п’яти років від дня присяги, яку Порошенко склав 7 червня.