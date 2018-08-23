07:40
23 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
23°C 10°C
  • п'ятниця
    27°C 10°C
  • субота
    29°C 13°C
  • неділя
    29°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Військова форма для школярів. Російська Попелюшка
Вєсті Кремля
21:26, 22 серпня
Вєсті.UA. "Антипотопний" Кличко. Смаколики віл Ляшка
Вєсті.UA
20:15, 22 серпня
Схеми Януковича живуть і процвітають, або Чому за промахи будівельників покарали лікарів
ЦРУ
09:00, 22 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Школа по-радянськи
Згадати все
22:58, 17 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Порошенко шукає шляхи перенесення виборів президента України?

665 Читать новость на русском
Порошенко боїться програти?
Порошенко боїться програти? / Фото з відкритих джерел

На думку директора соціологічної служби "Український барометр" Віктора Небоженка, президент Порошенко і його оточення не відчувають впевненості, що виграють вибори. Йде пошук шляхів скасування або перенесення виборів президента.

Таку думку Небоженко висловив у коментарі 24 каналу.

Читайте також: Луценко розмірковує над тим, щоб взяти участь у виборах до Верховної Ради

Як вважає експерт, нинішня влада хоче ще раз спробувати обдурити українців. Але це важко. За його словами, використати напіввійськові методи – домовитися з Москвою про загрозу наступу на Донбасі – небезпечно. На це не погодяться військові.

"Налякати українського виборця, замордованого чотирирічним правлінням Порошенка, складно. Якби українці були ситі і задоволені, то адміністрація президента могла б сказати: якщо не оберете Порошенка, то решта президентів зроблять гірше, ніж зараз. Але рівень експлуатації та моральної жорстокості з боку Порошенка дуже сильний. І лякати нічим", – говорить експерт.

Читайте також: Вибори президента України-2019: хто піде і які у них шанси

Тому, на його переконання, йде пошук зриву виборів президента. Зокрема, імітувати якісь заворушення, тому що у всіх міністрів, губернаторів, олігархів і самого президента є напіввійськові парамілітарні структури, які можна використовувати з такою метою. Таким чином або скасувати, або перенести вибори президента.

І до цього може підключитися Конституційний суд, без якого такий сценарій не реалізувати.

Український КС у 2010 році здійснив колосальний злочин перед країною, взявши на себе відповідальність зміни Конституції, наділивши Януковича великими повноваженнями. Конституційний суд виявився неконституційним. Можливо, завтра депутати з фракції БПП подадуть у КС звернення про визначення дати проведення виборів президента,
– наголошує Віктор Небоженко.

За його словами, українській політиці ще з моменту скасування Януковичем підписання Угоди про асоціацію з ЄС властива авантюрність. Тому зміна термінів або навіть скасування виборів президента цілком реальна. Втім, на думку фахівця, такі сценарії не допоможуть Порошенку.

"Адміністрація президента шукає способи відтягнути політичний кінець режиму. Але цей авантюризм пов'язаний з глибокою кризою – закінчилася олігархічна Україна. Більше нічого витягувати з держави. А війна показала, що державне управління не здатне справлятися з національними загрозами. Але це той варіант, коли кожен наступний крок погіршує становище. Як у шахах – цугцванг. І це використають тільки політичні противники Порошенка, а не ті, хто це ініціює перенесення виборів", – наголосив Віктор Небоженко.

Нагадаємо, чергові вибори Президента України мають відбутись 31 березня 2019 року. В ЗМІ з’явилася інформація про перенесення виборів Президента України на червень у зв’язку з тим, що повноваження голови держави дійсні впродовж п’яти років від дня присяги, яку Порошенко склав 7 червня.

Теги: Новини політики Новини України Петро Порошенко Президентські вибори 2019 Конституційний суд
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чи може кросовер замінити спорткар? Тест-драйв BMW X4 від Авто24
22 серпня, 11:00 Чи може кросовер замінити спорткар? Тест-драйв BMW X4 від Авто24
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Стало відомо, чому пасинку Фірташа стало погано у суді
 10 березня 2016 , 17:25 2
Зінченко потрапив у основний склад "Ман Сіті" на матч з "Баварією"
 20 липня 2016 , 21:06
Екс-хавбек Дніпра стане суперником Зозулі у другому дивізіоні Іспанії
 17 лютого , 14:10
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук