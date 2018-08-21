Луценко розмірковує над тим, щоб взяти участь у виборах до Верховної Ради

Генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що розглядає можливість участі у парламентських виборах у 2019 році. При цьому очільник ГПУ наголосив, що залишається в команді Президента України Петра Порошенка і не планує залишати чинну посаду до президентських виборів, запланованих на 2019 рік.

Про це Луценко розповів в інтерв'ю "Українській правді".

Я думаю над тим, щоб брати участь у парламентській кампанії. Але до кінця президентських перегонів вважаю вже неможливим, якщо звичайно так вирішить президент або парламент, покинути це крісло. Тому я відразу знімаю будь-які розмови, що я – кандидат у прем'єри, у президенти – не знаю, куди мене ще записують,

– заявив генпрокурор.

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"Я в команді президента України. Посада Порошенка називається глава держави. І ще – верховний головнокомандувач, а я – цілий старший лейтенант запасу. Він ще й людина, яка внесла мою кандидатуру (на пост генпрокурора), давши мені кредит довіри і можливість досягти певних результатів. З цього погляду я в команді чинного глави держави. Але це не означає, що під час виборів я збираюся якимось чином використовувати це для досягнення того чи іншого результату", – додав Луценко.

До слова у червні директор Агентства моделювання ситуації Віталій Бала припустив, що наступна президентська кампанія відрізнятиметься від попередніх, оскільки через півроку після неї відбудуться парламентські вибори. Тому на виборах президента можуть з’явитися Юрій Луценко, Володимир Гройсман чи Арсен Аваков.

