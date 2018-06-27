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На виборах президента можуть з’явитися Луценко, Гройсман і Аваков, – експерт

242 Читать новость на русском
З якою метою Луценко і Аваков підуть на вибори?
З якою метою Луценко і Аваков підуть на вибори? / Політправда

Нинішня президентська кампанія відрізнятиметься від попередніх, оскільки через півроку після неї відбудуться парламентські вибори. Тому на виборах президента можуть з’явитися не тільки Вакарчук і Зеленський, а й Луценко, Гройсман чи Аваков.

Таку думку 24 каналу висловив директор Агентства моделювання ситуації Віталій Бала.

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За його словами, президентська кампанія буде знакова, тому що покаже орієнтири, які чекатимуть українців у найближчі п’ять років. Як зауважує Бала, на жаль, до того часу, поки, посада президента асоціюватиметься з тим, що переможець має все, а той, хто програв, – нічого, боротьба за цю посаду буде дуже жорсткою. Втім, говорить експерт, враховуючи дуже чутливий емоційний фон в Україні, війну з Росією і сподівання, які були в українців після Революції Гідності, не хочеться, щоб ця виборча кампанія стала боротьбою не за життя, а за смерть.

Йдеться не про чорний піар, а про бажання застосувати силові структури ще до початку перегонів. Не тільки президент хоче залишитися при владі, але і його оточення, яке отримує головні бонуси. Саме оточення глави держави є головним бенефіціаром можливостей влади. І коли хтось виграє вибори, то інший тікає за кордон. А якщо домовилися – то він повертається. На цих виборах може так статися, що домовитися не вийде. І це стосується не тільки тих, хто сьогодні при владі,
– переконаний Віталій Бала.

Водночас політолог вважає, що на президентських виборах можуть з’явитися Луценко, Гройсман чи Аваков. Питання – з якою метою. Як зауважує Бала, зараз лунає багато заяв про необхідність переходу до парламентської республіки. Тобто про чіткий розподіл повноважень між президентом і урядом.

"На президентських перегонах може бути багато учасників, які хочуть потім провести свої партії до парламенту. Якщо в Гройсмана, Луценка чи Авакова є бажання бути лідерами політичної сили, то вони можуть піти на вибори глави держави. Тому вибори президента будуть першою серією двосерійного трилера", – наголосив Віталій Бала.

Нагадаємо, згідно з даними опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного в червні, серед усіх громадян України віком від 18 років голоси б розподілилися так (якби у списках не було музиканта Святослава Вакарчука та актора Володимира Зеленського): 11,2% проголосували б за Тимошенко; 7,9% – за екс-міністра оборони України Анатолія Гриценка; 6,5% – за лідера парламентської фракції Радикальної партії Олега Ляшка; 5,2% – за лідера парламентської фракції Опозиційного блоку Юрія Бойка; 5,2% – за нинішнього президента України Петра Порошенка; 4,1% – за лідера партії "За життя", нардепа Вадима Рабіновича.

Якби у виборах брали участь Вакарчук і Зеленський, то голоси б розподілилися так: 10,5% проголосували б за Тимошенко; 6,8% – за Гриценка; 5,8% – за Ляшка; 5,5% – за Бойка; 4,6% – за Порошенка; 4,5% – за Зеленського; 4% – за Рабіновича; 4% – за Вакарчука.

Понад 25% українців не визначилися, за кого б проголосували на виборах президента.

 

 

Теги: Новини України Новини політики Володимир Гройсман Юрій Луценко Президентські вибори 2019 Петро Порошенко Арсен Аваков Юлія Тимошенко
Джерело: 24 канал
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