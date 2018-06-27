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На выборах президента могут появиться Луценко, Гройсман и Аваков, – эксперт

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С какой целью Луценко и Аваков пойдут на выборы?
С какой целью Луценко и Аваков пойдут на выборы? / Политправда

Нынешняя президентская кампания будет отличаться от предыдущих, поскольку через полгода после нее состоятся парламентские выборы. Поэтому на выборах президента могут появиться не только Вакарчук и Зеленский, но и Луценко, Гройсман или Аваков.

Такое мнение 24 каналу высказал директор Агентства моделирования ситуации Виталий Бала.

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По его словам, президентская кампания будет знаковая, так как покажет ориентиры, которые ожидают украинцев в ближайшие пять лет. Как отмечает Бала, к сожалению, до тех пор, пока, должность президента будет ассоциироваться с тем, что победитель имеет все, а проигравший – ничего, борьба за этот пост будет очень жесткой. Впрочем, говорит эксперт, учитывая очень чувствительный эмоциональный фон в Украине, войну с Россией и надежды, которые были у украинцев после Революции Достоинства, не хочется, чтобы эта избирательная кампания стала борьбой не на жизнь, а за смерть.

Речь идет не о черном пиаре, а о желании применить силовые структуры еще до начала гонки. Не только президент хочет остаться у власти, но и его окружение, которое получает главные бонусы. Именно окружение главы государства является главным бенефициаром возможностей власти. И когда кто-то выиграет выборы, то другой убегает за границу. А если договорились – то он возвращается. На этих выборах может так случиться, что договориться не получится. И это касается не только тех, кто сегодня у власти,
– убежден Виталий Бала.

В то же время политолог считает, что на президентских выборах могут появиться Луценко, Гройсман или Аваков. Вопрос – с какой целью. Как отмечает Бала, сейчас звучит много заявлений о необходимости перехода к парламентской республике. То есть о четком распределении полномочий между президентом и правительством.

"На президентских выборах может быть много участников, которые хотят затем провести свои партии в парламент. Если у Гройсмана, Луценко или Авакова есть желание быть лидерами политической силы, то они могут пойти на выборы главы государства. Поэтому выборы президента будут первой серией двухсерийного триллера", – отметил Виталий Бала.

Напомним, согласно данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного в июне, всех граждан Украины в возрасте от 18 лет голоса бы распределились так (если бы в списках не было музыканта Святослава Вакарчука и актера Владимира Зеленского): 11,2% проголосовали бы за Тимошенко; 7,9% – за экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко; 6,5% – за лидера парламентской фракции Радикальной партии Олега Ляшко; 5,2% – за лидера парламентской фракции оппозиционного блока Юрия Бойко; 5,2% – за нынешнего президента Украины Петра Порошенко; 4,1% – за лидера партии "За жизнь", нардепа Вадима Рабиновича.

Если бы в выборах участвовали Вакарчук и Зеленский, то голоса бы распределились так: 10,5% проголосовали бы за Тимошенко; 6,8% – за Гриценко; 5,8% – за Ляшко; 5,5% – за Бойко; 4,6% – за Порошенко; 4,5% – за Зеленского; 4% – за Рабиновича; 4% – за Вакарчука.

Более 25% украинцев не определились, за кого бы проголосовали на выборах президента.

 

 

Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Гройсман Юрий Луценко Выборы Президента 2019 Петр Порошенко Арсен Аваков Юлия Тимошенко
Источник: 24 канал
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