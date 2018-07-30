Вибори президента України-2019: хто піде і які у них шанси

Вибори Президента України відбудуться менш ніж за рік – 31 березня 2019 року. Хоча офіційно кампанія стартує нескоро, чимало потенційних кандидатів уже заявили про свою участь.

24 канал зібрав можливих майбутніх учасників перегонів і зробив свій прогноз щодо їхніх шансів на перемогу.

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Петро Порошенко

Чинний глава держави ще не оголошував офіційно про свою участь у виборах. Дехто зі спостерігачів вважає, що Петру Порошенкові краще не балотуватися, а підготувати наступника. Справа в тому, що рейтинги президента не надто високі – 6-7%, це 5-6 місце, і шанси на проходження до другого туру можна оцінити, як 50 на 50.



Петру Порошенку виграти вибори буде дуже складно

ЗМІ повідомили, що Порошенко оголосить про свої плани не раніше Дня Незалежності – 24 серпня. Але кампанію глава держави вже розпочав – один за одним по всій Україні з’являються білборди про успіхи Порошенка за роки президентства, на телебаченні запустили рекламні ролики.

Соціологи й експерти зауважують: попри те, що Порошенко не на другому і навіть не на третьому місці, вийти до другого туру може. В нинішнього президента сформоване чітке електоральне ядро, розвинена партійна інфраструктура, на відміну від багатьох інших кандидатів. Чимало залежить від конкретної ситуації в економіці. За словами директора фонду "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" Ірини Бекешкіної, результат Порошенка залежить не стільки від виборчої кампанії, скільки від ситуації в суспільстві. Якщо буде економічний ріст, підвищуватимуться зарплати і пенсії, то він матиме шанс. Якщо цього не буде, то й шансів буде менше.

Юлія Тимошенко

Голова ВО "Батьківщина" – лідер президентських рейтингів і головний конкурент Порошенка. Примітно, що, хоча Тимошенко – старожил української політики, в президенти вона балотуватиметься лише втретє. Перша спроба в 2010 році і програш Януковичу дорого коштували Юлії Тимошенко. Як відомо, Янукович вирішив основного суперника відправити за ґрати.

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Юлія Тимошенко впевнена в перемозі, але ще не вечір

Нині Юлія Тимошенко йде до своєї заповітної мети – вона фаворит, всі соцопитування показують її впевнене лідерство. Лідерка "Батьківщини" вже оголосила передвиборчу програму "Новий курс країни" і заявила, що йде у президенти. Але, зазначають фахівці, рейтинг Тимошенко – всього близько 10-11%. Натомість 25% українців ще не визначилися з вибором. Але до другого туру Юлія Тимошенко потрапить. До того ж, у неї серйозна підтримка з боку олігархів – Ігоря Коломойського, можливо, Дмитра Фірташа.

Анатолій Гриценко

"Справжній полковник" – для екс-міністра оборони це буде вже третя президентська кампанія. Гриценко балотувався в 2010 і 2014 роках, але з тріском програвав. У 2019 році "перший непрохідний" цілком може потрапити до другого туру виборів. Соцопитування виводять Анатолія Гриценка на 2-3 місце з показниками 7%.

Гриценко вже заявив про наміри балотуватися і навіть уже розповів про свої кроки, в тому числі, і кадрові призначення після перемоги. На думку політологів, сумнівно, що Гриценко переможе. По-перше, в нього немає розвинутої регіональної інфраструктури. По-друге, проти нього ще не працювали конкретно опоненти. Як вважає виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов, як тільки Юлія Тимошенко почне активно запускати компромат проти Гриценка, його рейтинги суттєво знизяться.



Анатолій Гриценко обіцяє трохи диктатури

Але в Україні на виборах часто відбуваються дивні речі. Анатолій Гриценко може вийти до другого туру з Тимошенко, і хто вийде переможцем, сказати складно. Однак, як би не закінчилися для нього вибори президента, партія Гриценка "Громадянська позиція", схоже, потрапить у наступне скликання Верховної Ради.

Олег Ляшко



Олег Ляшко хоче вдало вийти і на вибори Верховної Ради

Для лідера Радикальної партії – це друга президентська кампанія. Вперше Олег Ляшко балотувався в 2014 році і показав гарний результат – 9%. Сьогодні соціологія показує 6% підтримки. Олег Ляшко вибори не виграє і не вийде до другого туру. Але зможе потоптатися на електоральному полі Тимошенко і Гриценка, що буде на користь Петрові Порошенку. Також Олег Ляшко акумулює свій електорат напередодні парламентських виборів.

Рабінович, Бойко, Добкін

Екс-регіонали, "опоблоківці", щоправда, Рабінович – уже колишній. Загалом – тріо прокремлівських кандидатів. Юрій Бойко – лідер фракції "Опоблок" має серед усіх найкращі показники – 4,6%. Але про похід на вибори ще не оголошував. Рабінович, який нині очолює партію "За життя" – 4%. І вже заявив про свої президентські амбіції. Добкін натякнув про можливу участь. Хоча до рейтингів його прізвище не включали, оскільки кількість його прихильників коливається в межах статистичної похибки. Але участь у виборах може відтермінувати Добкіну судовий вирок у розслідуванні щодо зловживання ним владою. Як відомо, з Добкіна зняли депутатську недоторканність. Згідно із законом, кандидата у президенти не можуть судити під час кампанії.



Кремлівська трійця: Бойко, Рабінович, Добкін

Основна загроза цього тріо – у випадку, якщо вони об’єднаються навколо одного, то за такого кандидата може проголосувати значна частина електорату Януковича і Партії регіонів. Не виключено, що єдиний проросійський кандидат навіть вийде до другого туру, хоча вибори не виграє. Проблема в тому, що в Путіна досі не вирішили, на кого ставити. А між Бойком і Рабіновичем дуже серйозні суперечності і несприйняття один одного.

Вакарчук, Зеленський

Відомі шоумени викликали серед українського політикуму переполох. Особливо Святослав Вакарчук, який наприкінці 2017 року посів третє місце в "президентських" рейтингах. Наразі Вакарчука і Зеленського підтримують по 4-5 відсотків виборців.



Вакарчук і Зеленський ще не оголошували про похід у президенти

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Жоден з них про свою участь у виборах не заявляв. Як пишуть ЗМІ, Вакарчука, якщо він піде в президенти, підтримуватиме олігарх Віктор Пінчук, а Зеленського – Ігор Коломойський. Значного результату вони не отримають, але, як зазначає Ірина Бекешкіна, кілька відсотків, необхідних для виходу до другого туру, вони можуть забрати у лідерів перегонів.

Роман Безсмертний

Старожил в українській політиці, але завжди був на другому плані. Колишній соратник Віктора Ющенка, екс-віце-прем’єр з адміністративної реформи, яка завершилася не почавшись. Екс-посол у Білорусі, екс-представник України в Тристоронній контактній групі в Мінську.



Роман Безсмертний не має ні партії, ні фінансової підтримки

Вочевидь, Роман Безсмертний нарешті вирішив збільшити політичну вагу і піти в президенти. Соціологія наразі показує майже 1% підтримки Безсмертного. Зрозуміло, що чуда не буде. Загалом, у майбутнього кандидата немає ні власної партії і команди, ні суттєвої фінансової підтримки. І Роман Безсмертний не складає потенційну загрозу жодному з лідерів перегонів. На думку Бекешкіної, це спроба повернутися у велику політику. На президентських перегонах він трохи розкрутиться, і його хтось потім візьме в партійний список.

Інна Богословська



Богословська зливатиме компромат на Тимошенко

Скандальна екс-регіоналка добре відома українському виборцю. Інна Богословська була в різних партіях, після Революції гідності залишилася поза парламентом. Характерною рисою Богословської є те, що, в якій би партії вона не перебувала, її головне завдання – критика Юлії Тимошенко. Наразі Богословська не приховує, що мріє вийти з Тимошенко до другого туру. Власне, вочевидь, її роль на майбутніх виборах – нищівна критика Юлії Тимошенко. Поки Інну Богословську в соцопитування не включили. Хоча навряд чи вона набере суттєву кількість голосів.

Надія Савченко



Савченко збирається нести "мир" на російських умовах

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Колишня бранка Кремля, нині народний депутат, яку затримано за підозру в організації держперевороту, не приховувала свого наміру йти в президенти. За словами Бекешкіної, жодних шансів на перемогу на виборах президента у Надії Савченко немає. Вона може отримати підтримку дуже радикальної частини українського суспільства, але цей прошарок – невеликий. Втім, радикальні політичні сили у нас націоналістично налаштовані. А загравання з Росією і проросійськими силами на Донбасі відвертають від Савченко потенційний електорат.

Роман Насіров



Роман Насіров хоче домовитися з Путіним

Звільнений глава Державної фіскальної служби, який перебуває під слідством через підозру в корупції, теж вирішив податися в президенти. Як пояснив опальний чиновник, – його до такого рішення підштовхують друзі, і він може домовитися з Путіним. Справжні мотиви можуть бути різними. Насіров може зіграти роль спойлера когось із основних кандидатів. Або ж хоче просто затягнути слідство. У Романа Насірова шансів – в межах похибки. На думку Бекешкіної, Насіров – людина із системи і багато чого знає. Тому може озвучувати певний компромат як проти нової, так і проти старої влади.