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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПЕТРО ПОРОШЕНКО
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПЕТРО ПОРОШЕНКО

      Тимошенко не погоджується з результатами екзит-полу: різка реакція Бекешкіної

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      Згідно з результатами екзит-полу, кандидатка в президенти України Юлія Тимошенко отримала 14,2%. голосів виборців. Однак лідерка "Батьківщини" не погоджується з цією цифрою та заявила про фальсифікації.

      Наукова керівниця фонду "Демократичні ініціативи", соціолог Ірина Бекешкіна в ефірі 24 каналу пояснила, що доводити неправдивість результатів екзит-полів має Юлія Тимошенко.

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      "Вона (Тимошенко, – 24 канал) каже, що вони (партія "Батьківщина", – 24 канал) провели свій екзит-пол. Хто провів конкретно? Які соціологи? Нічого не відомо. Мені здається, це пусті заяви", – пояснила Бекешкіна.

      За її словами, підрахунки робили професійні соціологічні служби. У них замовників не було, а фінансування від міжнародних фондів та організацій, тобто це абсолютно не політичне було опитування.

      Ми заявили, що похибка для лідерів становить 2,5%, а для інших – в межах 1%, – сказала соціологиня. 

      екзитпол
      Результати екзит-полу

      Як відреагувала Тимошенко на результати екзит-полу?Лідерка "Батьківщини" назвала дані екзит-полу "абсолютно маніпулятивними" та закликала українців не сприймати усе "як істину в останній інстанції". За словами команди кандидатки, вони провели свої екзит-поли, аби "знати реальну картину". Їхні результати дещо відрізняються.


       

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      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Юлія Тимошенко - новини Новини політики ЦВК ВО Батьківщина
      Джерело: 24 канал
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