Тимошенко не соглашается с результатами экзит-пола: резкая реакция Бекешкиной

Согласно результатам экзит-пола, кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко получила 14,2%. голосов избирателей. Однако лидер "Батькивщины" не соглашается с этой цифрой и заявила о фальсификации.

Научный руководитель фонда "Демократические инициативы", социолог Ирина Бекешкина в эфире 24 каналу объяснила, что доказывать неправдивость результатов экзит-полов должна Юлия Тимошенко.

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"Она (Тимошенко, – 24 канал) говорит, что они (партия "Батькивщина" – 24 канал) провели свой экзит-пол. Кто провел конкретно? Какие социологи? Ничего не известно. Мне кажется, это пустые заявления", – пояснила Бекешкина.

По ее словам, подсчеты делали профессиональные социологические службы. У них заказчиков не было, а финансирование от международных фондов и организаций, то есть это абсолютно не политический был опрос.

Мы заявили, что погрешность для лидеров составляет 2,5%, а для других – в пределах 1%, – сказала социолог.



Результаты экзит-пола

Как отреагировала Тимошенко на результаты экзит-пола?Лидер "Батькивщины" назвала данные экзит-полла "абсолютно манипулятивными" и призвала украинцев не воспринимать все как истину в последней инстанции". По словам команды кандидатки, они провели свои экзит-полы, чтобы "знать реальную картину". Их результаты несколько отличаются.





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