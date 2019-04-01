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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПЕТР ПОРОШЕНКО

      Тимошенко не соглашается с результатами экзит-пола: резкая реакция Бекешкиной

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      Согласно результатам экзит-пола, кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко получила 14,2%. голосов избирателей. Однако лидер "Батькивщины" не соглашается с этой цифрой и заявила о фальсификации.

      Научный руководитель фонда "Демократические инициативы", социолог Ирина Бекешкина в эфире 24 каналу объяснила, что доказывать неправдивость результатов экзит-полов должна Юлия Тимошенко.

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      "Она (Тимошенко, – 24 канал) говорит, что они (партия "Батькивщина" – 24 канал) провели свой экзит-пол. Кто провел конкретно? Какие социологи? Ничего не известно. Мне кажется, это пустые заявления", – пояснила Бекешкина.

      По ее словам, подсчеты делали профессиональные социологические службы. У них заказчиков не было, а финансирование от международных фондов и организаций, то есть это абсолютно не политический был опрос.

      Мы заявили, что погрешность для лидеров составляет 2,5%, а для других – в пределах 1%, – сказала социолог.

      екзитпол
      Результаты экзит-пола

      Как отреагировала Тимошенко на результаты экзит-пола?Лидер "Батькивщины" назвала данные экзит-полла "абсолютно манипулятивными" и призвала украинцев не воспринимать все как истину в последней инстанции". По словам команды кандидатки, они провели свои экзит-полы, чтобы "знать реальную картину". Их результаты несколько отличаются.



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      Выборы президента Украины-2019: официальные результаты
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      Теги: Новости политики Новости Украины ЦИК Выборы Президента 2019 Юлия Тимошенко - новости ВО Батьківщина
      Источник: 24 канал
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