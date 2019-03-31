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      Сколько Юрий Тимошенко мог забрать голосов у Юлии Тимошенко

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      Результаты выборов 2019 в Украине - сколько набрал голосов Юрий Тимошенко
      Сколько голосов могла потерять Тимошенко из-за Юрия Тимошенко / Фото из открытых источников

      Согласно результатам экзит-пола, кандидат в президенты Украины Тимошенко Юрий Владимирович получил 0,4% голосов избирателей. Отметим, за Юлию Тимошенко свои голоса отдали 14,2%.

      Юлия Тимошенко и ее команда обвиняла Юрия Тимошенко в том, что он технический кандидат и залог за него заплатили провластные депутаты.

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      По данным Национального экзит-пола, Юрий Тимошенко больше всего голосов получил на Западе – соответствующую отметку возле его фамилии поставили 0,8% украинцев. В других регионах ему досталось по 0,3% голосов.

      Юлия Тимошенко замыкает тройку лидеров голосования – за нее свои голоса отдали 14,2% граждан Украины. Активнее всего за Тимошенко голосовали на Западе и в Центре – по 17,8% и 17,5% соответственно. Меньше всего голосов отдали жители восточных областей – 7,3%, не больше своих голосов отдали южные области – 9,5%.

      Во время первого тура президентских выборов Украины-2019 фонд "Демократические инициативы", КМИС и Центр Разумкова Национальный экзит-пол проводили на выходе из избирательных участков. Они опросили около 17 тысяч избирателей на 400 участках.

      Результаты экзит-пола по состоянию на 18:00 

      Учитывая предыдущий опыт, погрешность опроса экзит-пола может составить 2,5% для лидеров президентской гонки и будет в пределах 1% для других кандидатов. Так, в 2014 году результаты экзит-пола во время очередных президентских выборов были очень близки к официальным. В топ-5 тогда вошли: Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Олег Ляшко, Анатолий Гриценко и Сергей Тигипко. Согласно результатам экзит-пола Порошенко набрал 55,7% голосов. Позже официальные результаты подтвердили рейтинг кандидата – он набрал 54,7% голосов.

      Что такое экзит-пол?
      Это анонимный опрос избирателей, который проводится социологическими службами на выходе из избирательных участков в день голосования. Цель экзит-полов – прогнозирование результатов голосования до объявления официальных данных избирательными комиссиями. Это еще и дополнительный фактор контроля за проведением выборов. Если расхождение между данными экзит-пола и результатам подсчета ЦИК превысит 4,5% – это уже сигнал о фальсификациях на выборах.

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      Результаты экзит-пола на выборах-2019: онлайн-трансляция
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      Теги: Новости политики Новости Украины Юлия Тимошенко - новости Выборы Президента 2019 Юрий Тимошенко
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