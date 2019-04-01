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      У Зеленского ответили, есть ли шансы у Тимошенко стать премьером

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      В штабе Зеленского рассказали, что думают о премьерстве Тимошенко
      В штабе Зеленского рассказали, что думают о премьерстве Тимошенко / Фото из открытых источников

      В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского пока никак не подтверждают шансы на объединение с "Батькивщиной", которую возглавляет Юлия Тимошенко.

      Там также опровергают слухи о возможном назначении Тимошенко премьер-министром после победы кандидата-шоумена, заявил спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков, сообщает Укринформ.

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      По предварительным результатам голосования, почти треть украинцев (30,38%) поддержала артиста Владимира Зеленского. Во втором туре, который состоится 21 апреля, его конкурентом станет действующий президент Украины Петр Порошенко (16.11%). За Юлию Тимошенко проголосовало 13,26% избирателей, за Юрия Бойко – 11,55%, за Анатолия Гриценко – 7,02%. Явка составила 62,72% избирателей.

      О каком премьерстве (Юлии Тимошенко – ред.) мы можем сейчас говорить, если премьерство – это, прежде всего, соглашение и коалиция в Верховной Раде. При всем уважении, но у Юлии Владимировны не хватает "штыков". А партия "Слуга народа" в большом объеме появится только осенью,
      – заявил он.

      Со своей стороны, сам кандидат в президенты Владимир Зеленский после объявления результатов экзит-пола заявил, что не собирается объединяться ни с кем из "старых" политиков.

      Согласно результатам экзит-пола, кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко получила 14,2%. голосов избирателей. Однако лидер "Батькивщины" не согласен с этой цифрой и заявила о фальсификациях.


       

       
       

       

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      Теги: Выборы Президента 2019 Юлия Тимошенко - новости Владимир Зеленский Новости политики Новости Украины
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