У Зеленського відповіли, чи є шанси у Тимошенко стати прем’єром

У штабі кандидата в президенти України Володимира Зеленського наразі ніяк не підтверджують шанси на об'єднання з "Батьківщиною", яку очолює Юлія Тимошенко.

Там також спростовують чутки про можливе призначення Тимошенко прем'єр-міністром після перемоги кандидата-шоумена, заявив спікер штабу Зеленського Дмитро Разумков, повідомляє Укрінформ.

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За попередніми результатами голосування, майже третина українців (30,38%) підтримали артиста Володимира Зеленського. У другому турі, який відбудеться 21 квітня, його конкурентом стане чинний президент України Петро Порошенко (16.11%). За Юлію Тимошенко проголосували 13,26% виборців, за Юрія Бойка – 11,55%, за Анатолія Гриценка – 7,02%. Явка склала 62,72% виборців.

Про яке прем'єрство (Юлії Тимошенко, – ред.) ми можемо зараз говорити, якщо прем'єрство – це, найперше, угода і коаліція у Верховній Раді. При всій повазі, але у Юлії Володимирівни не вистачає "багнетів". А партія "Слуга народу" у великому обсязі з'явиться тільки восени,

– заявив він.

Зі свого боку, сам кандидат у президенти Володимир Зеленський після оголошення результатів екзит-полу заявив, що не збирається об'єднуватися ні з ким зі "старих" політиків.

Згідно з результатами екзит-полу, кандидатка в президенти України Юлія Тимошенко отримала 14,2%. голосів виборців. Однак лідерка "Батьківщини" не погоджується з цією цифрою та заявила про фальсифікації.



