23:14
31 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПЕТРО ПОРОШЕНКО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля.Слівкі: Російський герой у "Зоряних війнах". Мета Орейро у Росії
      Вєсті Кремля
      18:44, 30 березня
      Вєсті.UA: Як Ляшко дивує Захід. Причини депресії Добкіна
      Вєсті.UA
      20:23, 29 березня
      Махінації, підробки та сумнівні нотаріуси: про обурливі схеми захоплення майна у столиці
      ЦРУ
      09:00, 29 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Далекобійники на рейсі
      Згадати все
      15:21, 30 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПЕТРО ПОРОШЕНКО

      Порошенка не підтримаю за жодних умов, – Гриценко про другий тур виборів

      1239 Читать новость на русском
      Гриценко не буде голосувати за Порошенка в другому турі виборів
      Гриценко не буде голосувати за Порошенка в другому турі виборів / Фото 24 каналу

      У другому турі виборів президента України лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко за жодних умов не буде голосувати за чинного главу держави Петра Порошенка.

      Про це кандидат у президенти сказав на брифінгу, після оголошення попередніх результатів Національного екзит-полу.

      Читайте також: За кого голосуватимуть українці в другому турі: прогноз експерта

      Моя особиста думка: я не хочу ще п’ять років обману та мародерства, тому за жодних умов не підтримаю Порошенка. Я його добре знаю. Не можу закликати голосувати і за Зеленського, бо його не знаю, як не знає його ще країна,
      – сказав Гриценко.

      Він зауважив, що величезна відповідальність буде не лише на новообраному главі держави, а й на людях, які голосували за нього.

      Політик додав, що його команда зробила все, щоб волевиявлення українців було чесним та прозорим.

       

       

      За даними національного екзит-полу президенських виборів лідирує Володимир Зеленський з 30,4%. Чинний президент Петро Порошенко набирає 17,8%, а лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко – 14,2%.

      Замикають топ-5 лідерів президентських виборів-2019 кандидат від "Опозиційної платформи – За життя" Юрій Бойко, якого підтримали – 9,8% виборців, та лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко – 7,1%.


      Дані екзит-полу першого туру президентських виборів

      blog_ava
      "Бо буде срака": відомі українці закликали йти на вибори
      сьогодні
      10320
      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Анатолій Гриценко Парламентські вибори 2019
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 31 березня: президентські вибори та їх переможці за даними екзит-полу
      сьогодні , 22:15 Головні новини 31 березня: президентські вибори та їх переможці за даними екзит-полу
      4495
      Президентські вибори-2019: онлайн-трансляція на 24 каналі
      сьогодні , 22:18 Президентські вибори-2019: онлайн-трансляція на 24 каналі
      6338
      Як СБУшник продався Росії, чому Одесу можуть окупувати та втікачі з "ЛНР": топ-5 блогів тижня
      сьогодні , 22:00 Як СБУшник продався Росії, чому Одесу можуть окупувати та втікачі з "ЛНР": топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 1187
      Що відомо про лідерів екзит-полів: коротка біографія
      сьогодні , 21:27 Що відомо про лідерів екзит-полів: коротка біографія
      4139
      Россия против Украины: если не признает выборы – есть три сценария
      сьогодні , 18:28 Россия против Украины: если не признает выборы – есть три сценария
      Блог Соцмережі 8500
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук