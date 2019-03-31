Порошенко не поддержу ни при каких условиях, – Гриценко о втором туре выборов
Во втором туре выборов президента Украины лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко ни при каких условиях не будет голосовать за действующего главу государства Петра Порошенко.
Об этом кандидат в президенты сказал на брифинге, после объявления предварительных результатов Национального экзит-пола.
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Мое личное мнение: я не хочу еще пять лет обмана и мародерства, поэтому ни при каких условиях не поддержу Порошенко. Я его хорошо знаю. Не могу призывать голосовать и за Зеленского, потому что его не знаю, как не знает его еще страна,
– сказал Гриценко.
Он отметил, что огромная ответственность будет не только на новоизбранном главе государства, но и на людях, которые голосовали за него.
Политик добавил, что его команда сделала все, чтобы волеизъявление украинцев было честным и прозрачным.
По данным национального экзит-пола на президенских выборах лидирует Владимир Зеленский с 30,4%. Действующий президент Петр Порошенко набирает 17,8%, а лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко – 14,2%.
Замыкают топ-5 лидеров президентских выборов-2019 кандидат от "Оппозиционного платформы – За жизнь" Юрий Бойко, которого поддержали – 9,8% избирателей, и лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко – 7,1%.
Данные экзит-пола первого тура президентских выборов
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