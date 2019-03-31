00:14
1 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПЕТР ПОРОШЕНКО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Русских снова будут грабить. Новые доказательства двойника Путина
      Вєсті Кремля
      19:20, 30 марта
      Вести.UA: Как Ляшко удивляет Запад. Причины депрессии Добкина
      Вєсті.UA
      20:24, 29 марта
      Махинации, подделки и сомнительные нотариусы: возмутительные схемы захвата имущества в столице
      ЦРУ
      09:00, 29 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Дальнобойщики в рейсе
      Згадати все
      15:31, 30 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПЕТР ПОРОШЕНКО

      Порошенко не поддержу ни при каких условиях, – Гриценко о втором туре выборов

      795 Читати новину українською
      Гриценко не будет голосовать за Порошенко во втором туре выборов
      Гриценко не будет голосовать за Порошенко во втором туре выборов / Фото 24 каналу

      Во втором туре выборов президента Украины лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко ни при каких условиях не будет голосовать за действующего главу государства Петра Порошенко.

      Об этом кандидат в президенты сказал на брифинге, после объявления предварительных результатов Национального экзит-пола.

      Читайте также: За кого будут голосовать украинцы во втором туре: прогноз эксперта

      Мое личное мнение: я не хочу еще пять лет обмана и мародерства, поэтому ни при каких условиях не поддержу Порошенко. Я его хорошо знаю. Не могу призывать голосовать и за Зеленского, потому что его не знаю, как не знает его еще страна,
      – сказал Гриценко.

      Он отметил, что огромная ответственность будет не только на новоизбранном главе государства, но и на людях, которые голосовали за него.

      Политик добавил, что его команда сделала все, чтобы волеизъявление украинцев было честным и прозрачным.

       

       

      По данным национального экзит-пола на президенских выборах лидирует Владимир Зеленский с 30,4%. Действующий президент Петр Порошенко набирает 17,8%, а лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко – 14,2%.

      Замыкают топ-5 лидеров президентских выборов-2019 кандидат от "Оппозиционного платформы – За жизнь" Юрий Бойко, которого поддержали – 9,8% избирателей, и лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко – 7,1%.


      Данные экзит-пола первого тура президентских выборов

      blog_ava
      Выборы президента Украины 2019: первые официальные результаты
      31 марта
      31770
      Теги: Выборы Президента 2019 Новости политики Новости Украины Владимир Зеленский Петр Порошенко Парламентские выборы 2019 Анатолий Гриценко
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 31 марта
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      День выборов: самые странные зашквары во время голосования
      31 марта , 23:37 День выборов: самые странные зашквары во время голосования
      Євгенія Мазур 439
      Президентские выборы-2019: онлайн-трансляция на 24 канале
      31 марта , 22:18 Президентские выборы-2019: онлайн-трансляция на 24 канале
      20711
      Кто такой Петр Порошенко: что известно о кандидате в президенты
      31 марта , 23:25 Кто такой Петр Порошенко: что известно о кандидате в президенты
      2999
      Кто такой Владимир Зеленский: биография кандидата в президенты
      31 марта , 23:20 Кто такой Владимир Зеленский: биография кандидата в президенты
      29879
      Главные новости 31 марта: президентские выборы и их победители по данным экзит-пола
      31 марта , 22:40 Главные новости 31 марта: президентские выборы и их победители по данным экзит-пола
      3379
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто пойдет и какие у них шансы
       18 марта , 14:12
      Как выглядят штабы кандидатов в президенты: фото и видео
       31 марта , 15:24
      Кто такой Роман Насиров: что известно о кандидате в президенты
       24 января , 16:00
      Украинские владельцы дизельгейтных VW Golf до сих пор не потеряли регистрацию
       29 августа 2018 , 14:00
      Стали известны подробности о новой Hyundai Sonata 2020: фото
       6 марта , 14:10
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук