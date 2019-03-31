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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПЕТР ПОРОШЕНКО
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПЕТР ПОРОШЕНКО

      В штабе Гриценко прокомментировали результаты экзит-пола

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      Реакция Гриценко на результаты экзит-пола на выборах 2019
      Гриценко прокомментировал результаты экзит-пола президентских выборов Украины / vybory.pravda.com.ua

      Согласно результатам Национального экзит-пола в первом туре президентских выборов Украины лидирует Владимир Зеленский с результатом – 30,4% голосов. Следующую позицию занял Петр Порошенко – 17,8% голосов. У Анатолия Гриценко прокомментировали эту информацию.

      Глава штаба Анатолия Гриценко Виктор Чумак сказал, что в штабе ожидали большие цифры, сообщает корреспондент 24 канала.

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      Чумак добавил, что объявленные по состоянию на 18:00 результаты Национального экзит-пола "неплохие". Виктор Чумак отметил, что штаб с нетерпением ждет следующих результатов голосования и надеется, что "они будут лучше".

      Председатель штаба предположил, что Анатолий Гриценко не выиграет президентские выборы Украины. Более того, Гриценко не поддержит ни одного из вероятных кандидатов во втором туре президентских выборов.

      Согласно результатам Национального экзит-пола по состоянию на 18:00 в топ-5 вошли: Владимир Зеленский (30,4%), Петр Порошенко (17,8%), Юлия Тимошенко (14,2%), Юрий Бойко (9,8%) и Анатолий Гриценко (7,1%).

       

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      Главные даты президентских выборов 2019 в Украине

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      Теги: Новости политики Новости Украины Выборы Президента 2019 Анатолий Гриценко
      Источник: 24 канал
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