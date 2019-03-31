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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПЕТРО ПОРОШЕНКО
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПЕТРО ПОРОШЕНКО

      У штабі Гриценка прокоментували результати екзит-полу

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      Реакція Гриценко на результати екзит-полу на виборах 2019
      Гриценко прокоментував результати екзит-полу президентських виборів України / vybory.pravda.com.ua

      Відповідно до результатів Національного екзит-полу у першому турі президентських виборів України лідирує Володимир Зеленський із результатом – 30,4% голосів. Наступну позицію посів Петро Порошенко – 17,8% голосів. У Анатолія Гриценка прокоментували цю інформацію.

      Голова штабу Анатолія Гриценка Віктор Чумак сказав, що у штабі очікували більші цифри, повідомляє кореспондент 24 каналу.

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      Чумак додав, що оголошені результати станом на 18.00 Національного екзит-полу "непогані". Віктор Чумак наголосив, що штаб з нетерпінням чекає наступних результатів голосування і сподівається, що "вони будуть кращими".

      Голова штабу припустив, що Анатолій Гриценко не виграє президентські вибори України. Більше того, Гриценко не підтримає жодного з ймовірних кандидатів у другому турі президентських виборів.

      Відповідно до результатів Національного екзит-полу станом на 18.00 у топ-5 увійшли: Володимир Зеленський (30,4%), Петро Порошенко (17,8%), Юлія Тимошенко (14,2%), Юрій Бойко (9,8%) та Анатолій Гриценко (7,1%).

       

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      Як голосують кандидати у президенти України та політична еліта держави
      сьогодні
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      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Новини політики Анатолій Гриценко
      Джерело: 24 канал
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