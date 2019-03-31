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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПЕТР ПОРОШЕНКО

      Бойко прокомментировал результаты экзит-пола

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      Бойко прокомментировал результаты экзит-пола
      Бойко прокомментировал результаты экзит-пола / file.liga.net

      Согласно результатам Национального экзит-пола в первом туре президентских выборов Украины лидирует Владимир Зеленский с результатом – 30,4% голосов. Следующую позицию занял Петр Порошенко – 17,8% голосов. Кандидат в президенты от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко заявляет, что рассчитывает пройти во второй тур президентских выборов.

      Юрий Бойко считает, что пройдет во второй тур президентских выборов за счет избирателей, которые отказались участвовать в экзит-полах. Он также уверен в высоких результатах его политсилы на парламентских выборах, пишет "Интерфакс-Украина".

      Читайте также: Экзит-пол на выборах президента Украины-2019: известны результаты голосования

      Согласно результатам экзит-пола, Юрий Бойко набрал 9,8% голосов. Больше всего его поддержали на Востоке, а меньше всего – на Западе Украины.

      Мы уверены, что при подсчете голосов мы будем иметь дополнительные резервы. Около 20% людей отказывались отвечать, за кого они голосовали, и мы считаем, что там именно наши голоса,
      – заявил Бойко на брифинге в своем штабе.

      Он назвал эту избирательную кампанию "самой грязной в истории Украины". Все же Бойко отметил, что он доволен выборами, "поскольку мы показали, что власть, несмотря на давление, на попытки подкупа, обречена".

      Юрий Бойко добавил, что сейчас его задачей является "защитить своих избирателей" от попыток фальсификаций в регионах.

      Согласно результатам Национального экзит-пола по состоянию на 18:00 в топ-5 вошли: Владимир Зеленский (30,4%), Петр Порошенко (17,8%), Юлия Тимошенко (14,2%), Юрий Бойко (9,8%) и Анатолий Гриценко (7,1%).

       

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      Главные даты президентских выборов 2019 в Украине

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      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Юрий Бойко
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