Выборы президента Украины: кто пойдет и какие у них шансы

Выборы Президента Украины состоятся менее чем через год – 31 марта 2019 года. Хотя официально кампания стартует нескоро, немало потенциальных кандидатов уже заявили о своем участии.

24 канал собрал возможных будущих участников гонки и сделал свой прогноз относительно их шансов на победу.

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Петр Порошенко

Действующий глава государства еще не объявлял официально о своем участии в выборах. Некоторые из наблюдателей считают, что Петру Порошенко лучше не баллотироваться, а подготовить преемника. Дело в том, что рейтинги президента не слишком высокие – 6-7%, это 5-6 место, и шансы на прохождение во второй тур можно оценить, как 50 на 50.

Петру Порошенко выиграть выборы будет очень сложно

СМИ сообщили, что Порошенко объявит о своих планах не раньше Дня Независимости – 24 августа. Но кампанию глава государства уже начал – один за одним по всей Украине появляются билборды об успехах Порошенко за годы президентства, на телевидении запустили рекламные ролики.

Социологи и эксперты отмечают: несмотря на то, что Порошенко не на втором и даже не на третьем месте, выйти во второй тур может. У нынешнего президента сформировано четкое электоральное ядро, развитая партийная инфраструктура, в отличие от многих других кандидатов. Многое зависит от конкретной ситуации в экономике. По словам директора фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Ирины Бекешкиной, результат Порошенко зависит не столько от избирательной кампании, сколько от ситуации в обществе. Если будет экономический рост, будут повышаться зарплаты и пенсии, то он будет иметь шанс. Если этого не будет, то и шансов будет меньше.

Юлия Тимошенко

Председатель ВО "Батькивщина" – лидер президентских рейтингов и главный конкурент Порошенко. Примечательно, что, хотя Тимошенко – старожил украинской политики, в президенты она будет баллотироваться в третий раз. Первая попытка в 2010 году и проигрыш Януковичу дорого стоили Юлии Тимошенко. Как известно, Янукович решил основного соперника отправить за решетку.

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Юлия Тимошенко уверена в победе, но еще не вечер

Сейчас Юлия Тимошенко идет к своей заветной цели – она фаворит, все соцопросы показывают ее уверенное лидерство. Лидер "Батькивщины" уже объявила предвыборную программу "Новый курс страны" и заявила, что идет в президенты. Но, отмечают специалисты, рейтинг Тимошенко – всего около 10-11%. Зато 25% украинцев еще не определились с выбором. Но во второй тур Юлия Тимошенко попадет. К тому же, у нее серьезная поддержка со стороны олигархов – Игоря Коломойского, возможно, Дмитрия Фирташа.

Анатолий Гриценко

"Настоящий полковник" – для экс-министра обороны это будет уже третья президентская кампания. Гриценко баллотировался в 2010 и 2014 годах, но с треском проигрывал. В 2019 году "первый непроходной" вполне может попасть во второй тур выборов. Соцопрос выводит Анатолия Гриценко на 2-3 место с показателями 7%.

Гриценко уже заявил о намерениях баллотироваться и даже уже рассказал о своих шагах, в том числе, и кадровых назначениях после победы. По мнению политологов, сомнительно, что Гриценко победит. Во-первых, у него нет развитой региональной инфраструктуры. Во-вторых, против него еще не работали конкретно оппоненты. Как считает исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов, как только Юлия Тимошенко начнет активно запускать компромат против Гриценко, его рейтинги существенно снизятся.

Анатолий Гриценко обещает немного диктатуры

Но в Украине на выборах часто происходят странные вещи. Анатолий Гриценко может выйти во второй тур с Тимошенко, и кто выйдет победителем, сказать сложно. Однако, как бы ни закончились для него выборы президента, партия Гриценко "Гражданская позиция", похоже, попадет в следующий созыв Верховной Рады.

Олег Ляшко

Олег Ляшко хочет удачно выйти и на выборы Верховной Рады

Для лидера Радикальной партии – это вторая президентская кампания. Впервые Олег Ляшко баллотировался в 2014 году и показал хороший результат – 9%. Сегодня социология показывает 6% поддержки. Олег Ляшко выборы не выиграет и не выйдет во второй тур. Но сможет потоптаться на электоральном поле Тимошенко и Гриценко, что будет в пользу Петру Порошенко. Также Олег Ляшко аккумулирует свой электорат накануне парламентских выборов.

Рабинович, Бойко, Добкин

Экс-регионалы, "опоблоковцы", правда, Рабинович – уже бывший. В общем – трио прокремлевских кандидатов. Юрий Бойко – лидер фракции "Опоблок" имеет среди всех лучшие показатели – 4,6%. Но о походе на выборы еще не объявлял. Рабинович, который сейчас возглавляет партию "За жизнь" – 4%. И уже заявил о своих президентских амбициях. Добкин намекнул о возможном участии. Хотя в рейтинги его фамилию не включали, поскольку количество его сторонников колеблется в пределах статистической погрешности. Но участие в выборах может отсрочить Добкину судебный приговор в расследовании злоупотребления им властью. Как известно, с Добкина сняли депутатскую неприкосновенность. Согласно закону, кандидата в президенты не могут судить во время кампании.

Кремлевская троица: Бойко, Рабинович, Добкин

Основная угроза этого трио – в случае, если они объединятся вокруг одного, то за такого кандидата может проголосовать значительная часть электората Януковича и Партии регионов. Не исключено, что единственный пророссийский кандидат даже выйдет во второй тур, хотя выборы не выиграет. Проблема в том, что у Путина до сих пор не решили, на кого ставить. А между Бойко и Рабиновичем очень серьезные противоречия и неприятие друг друга.

Вакарчук, Зеленский

Известные шоумены вызвали среди украинского политикума переполох. Особенно Святослав Вакарчук, который в конце 2017 занял третье место в президентских рейтингах. Сейчас Вакарчука и Зеленского поддерживают по 4-5 процентов избирателей.

Вакарчук и Зеленский еще не объявляли о походе в президенты

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Ни один из них о своем участии в выборах не заявлял. Как пишут СМИ, Вакарчука, если он пойдет в президенты, будет поддерживать олигарх Виктор Пинчук, а Зеленского – Игорь Коломойский. Значительного результата они не получат, но, как отмечает Ирина Бекешкина, несколько процентов, необходимых для выхода во второй тур, они могут забрать у лидеров гонки.

Роман Безсмертный

Старожил в украинской политике, но всегда был на втором плане. Бывший соратник Виктора Ющенко, экс-вице-премьер по административной реформе, которая завершилась, не начавшись. Экс-посол в Беларуси, экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске.

Роман Безсмертный не имеет ни партии, ни финансовой поддержки

Очевидно, Роман Безсмертный наконец решил увеличить политический вес и пойти в президенты. Социология пока показывает около 1% поддержки Безсмертного. Понятно, что чуда не будет. В общем, у будущего кандидата нет ни собственной партии и команды, ни существенной финансовой поддержки. И Роман Безсмертный не составляет потенциальную угрозу ни одному из лидеров гонки. По мнению Бекешкиной, это попытка вернуться в большую политику. На президентских выборах он немного раскрутится, и его кто-то потом возьмет в партийный список.

Инна Богословская

Богословская будет сливать компромат на Тимошенко

Скандальная экс-регионалка хорошо известна украинскому избирателю. Инна Богословская была в разных партиях, после Революции достоинства осталась вне парламента. Характерной чертой Богословской является то, что, в какой бы партии она ни находился, ее главная задача – критика Юлии Тимошенко. Сейчас Богословская не скрывает, что мечтает выйти с Тимошенко во второй тур. Собственно, очевидно, ее роль на предстоящих выборах – сокрушительная критика Юлии Тимошенко. Пока Инну Богословскую в соцопрос не включили. Хотя вряд ли она наберет существенное количество голосов.

Надежда Савченко

Савченко собирается нести "мир" на российских условиях

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Бывшая пленница Кремля, ныне народный депутат, которую задержали по подозрению в организации госпереворота, не скрывала своего намерения идти в президенты. По словам Бекешкиной, никаких шансов на победу на выборах президента у Надежды Савченко нет. Она может получить поддержку очень радикальной части украинского общества, но этот слой – небольшой. Впрочем, радикальные политические силы у нас националистически настроены. А заигрывание с Россией и пророссийскими силами на Донбассе отвлекают от Савченко потенциальный электорат.

Роман Насиров

Роман Насиров хочет договориться с Путиным

Уволенный глава Государственной фискальной службы, находится под следствием по подозрению в коррупции, тоже решил податься в президенты. Как пояснил опальный чиновник, – его к такому решению подталкивают друзья, и он может договориться с Путиным. Истинные мотивы могут быть разными. Насиров может сыграть роль спойлера кого-то из основных кандидатов. Или же хочет просто затянуть следствие. Хотя у Романа Насирова шансов – в пределах погрешности. По мнению Бекешкиной, Насиров – человек из системы и многое знает. Поэтому может озвучивать определенный компромат как против новой, так и против старой власти.