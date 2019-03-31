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      Как проходят президентские выборы-2019 по состоянию на 11 часов: главное

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      Президентские выборы-2019
      Президентские выборы-2019 / Коллаж 24 канала

      31 марта по всей Украине, кроме оккупированных территорий Донбасса и Крыма, в 8 часов утра открылись избирательные участки. Сегодня украинцы выбирают президента в первом туре.

      По состоянию на 11 часов уже зафиксированы нарушения, но их немного. В общем пока голосование проходит спокойно и без серьезных инцидентов.

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      Самое главное о ходе выборов по состоянию на 11 часов:

      – правоохранители зафиксировали 25 нарушений на участках. В Закарпатской области было 4 случая, в Кировоградской – 3, в Винницкой, Сумской, Запорожской, Луганской – 2, Киевской, Одесской, Черкасской – по 1 и в городе Киеве – 7. Среди них незаконная агитация, подкуп избирателей, фотографирование бюллетеней, попытка выноса бюллетеня с участка;

      – на одном из избирательных участков в Днепропетровской области роли специальных сейфов для хранения бюллетеней выполняли холодильник и кастрюля;

      – среди кандидатов в президенты и политической элиты страны уже проголосовали Виталий Кличко, Юлия Тимошенко, Александр Вилкул, Юрий Бойко, Ульяна Супрун, Олег Ляшко, Евгений Мураев. Фото и видео смотрите здесь;

      – на заграничных избирательных участках голосование проводится с 8:00 до 20:00 по местному времени страны, где проходит голосование. Именно поэтому, когда в Украине несколько часов как только открыли избирательные участки, для украинцев в Австралии они уже закрылись (в 11 часов по Киеву). В Польше на участке в Варшаве с самого утра сформировалась очередь из желающих проголосовать за будущего Президента Украины. На снимках, которые распространяют в сети, видно, что очередь выходит далеко за пределы посольства. Люди выстроились на несколько метров вдоль тротуара. В общем, в Польше сегодня будет работать 4 участка – в Варшаве, Гданьске, Кракове и Люблине.

      – по Украине не открылся лишь один избирательный участок – в Измаиле на Харьковщине.

      По данным гражданской сети ОПОРА:

      • недопуск наблюдателей на утреннее заседание зафиксировано на 0,46% участков (в противовес – в 2014 году такие проблемы были зафиксированы на 6% УИК);
      • начало утреннего заседания раньше 7:15, что является нарушением, на 16,59%, тогда как в 2014 году такие нарушения были зафиксированы на 19,80% участков;
      • протокол утреннего заседания не вели 5,43% УИК;
      • голосование началось в 8:00 – 17,13% избирательных участков, в 8:00-8:30 – на 82,64% участков, после 8:30 – 0,23%.

      Не потеряй свой голос! Иди на выборы!

       

       

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      Теги: Выборы Президента 2019 Новости Украины
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