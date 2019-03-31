Нарушения на выборах 2019: Олег Ляшко показал на камеры бюллетень со своей отметкой

Во время голосования на одном из участков кандидат в президенты Украины Олег Ляшко показал на телекамеры и в присутствии других избирателей свой бюллетень. В бюллетени уже стояла отметка за кандидата, которому выдвиженец "Радикальной партии" отдал свой голос.

Об этом сообщил Комитет избирателей Украины на своей странице в Facebook.

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Согласно статье 7 Закона Украины "О выборах Президента Украины" фото-или видеофиксация любым способом результатов волеизъявления избирателей, а также демонстрация избирателем результатов волеизъявления запрещаются и являются нарушением тайны голосования.

Как Олег Ляшко демонстрировал свой бюллетень после волеизъявления: смотрите фото

Согласно статье 159 Уголовного Кодекса Украины, умышленное нарушение тайны голосования наказывается штрафом от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1700 до 5100 гривен) или исправительными работами на 2 года или ограничением свободы до 3 лет.

Смотрите видео, которое опубликовал на своей странице в Facebook сам Олег Ляшко (демонстрация бюллетеня – с 4:20 минуты):