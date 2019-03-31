13:28
31 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АЛЕКСАНДР ГВОЗДИК НОВОСТИ КРЫМА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Русских снова будут грабить. Новые доказательства двойника Путина
      Вєсті Кремля
      19:20, 30 марта
      Вести.UA: Как Ляшко удивляет Запад. Причины депрессии Добкина
      Вєсті.UA
      20:24, 29 марта
      Махинации, подделки и сомнительные нотариусы: возмутительные схемы захвата имущества в столице
      ЦРУ
      09:00, 29 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Дальнобойщики в рейсе
      Згадати все
      15:31, 30 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АЛЕКСАНДР ГВОЗДИК НОВОСТИ КРЫМА

      Нарушения на выборах 2019: Олег Ляшко показал на камеры бюллетень со своей отметкой

      830 Читати новину українською
      Нарушения на президентских выборах 2019
      Нарушения на президентских выборах 2019 / Иллюстративное фото

      Во время голосования на одном из участков кандидат в президенты Украины Олег Ляшко показал на телекамеры и в присутствии других избирателей свой бюллетень. В бюллетени уже стояла отметка за кандидата, которому выдвиженец "Радикальной партии" отдал свой голос.

      Об этом сообщил Комитет избирателей Украины на своей странице в Facebook.

      Читайте также: Выборы президента Украины-2019: кто пойдет и какие у них шансы

      Согласно статье 7 Закона Украины "О выборах Президента Украины" фото-или видеофиксация  любым способом результатов волеизъявления избирателей, а также демонстрация избирателем результатов волеизъявления запрещаются и являются нарушением тайны голосования.

      Как Олег Ляшко демонстрировал свой бюллетень после волеизъявления: смотрите фото

       

      Согласно статье 159 Уголовного Кодекса Украины, умышленное нарушение тайны голосования наказывается штрафом от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1700 до 5100 гривен) или исправительными работами на 2 года или ограничением свободы до 3 лет.

      Смотрите видео, которое опубликовал на своей странице в Facebook сам Олег Ляшко (демонстрация бюллетеня – с 4:20 минуты):

       

      blog_ava
      Памятка избирателя: как голосовать и какие документы брать с собой
      сегодня
      3774
      Теги: Выборы Президента 2019 Новости Украины Нарушения на выборах Олег Ляшко
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Ігротехніки як метод стратегування, або Як групові ігри допомагають вирішувати проблеми
      сегодня , 12:00 Ігротехніки як метод стратегування, або Як групові ігри допомагають вирішувати проблеми
      Катерина Одарченко 83
      Президентские выборы-2019: большой избирательный марафон на 24 канале
      сегодня , 07:04 Президентские выборы-2019: большой избирательный марафон на 24 канале
      3794
      Как уберечь психическое здоровье во время выборов
      сегодня , 10:30 Как уберечь психическое здоровье во время выборов
      Олександр Бевза 326
      И снова фиаско: Россия в попытках навредить США теряет миллиарды
      сегодня , 08:40 И снова фиаско: Россия в попытках навредить США теряет миллиарды
      Злой Одессит 5229
      Памятка избирателя: как голосовать и какие документы брать с собой
      сегодня , 08:17 Памятка избирателя: как голосовать и какие документы брать с собой
      3774
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто пойдет и какие у них шансы
       18 марта , 14:12
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Украинцам объяснили, как участвовать в супер-тираже Евромиллионы с джекпотом 130 миллионов евро
       17 апреля 2018 , 10:00
      Пес дает мастер-класс по танцам возле машины
       27 июля 2018 , 12:40
      Мотоцикл, заправленный водкой, установил рекорд скорости
       5 сентября 2018 , 17:39
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук