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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АЛЕКСАНДР ГВОЗДИК НОВОСТИ КРЫМА

      Голосование на выборах президента Украины стартовало: первый бюллетень заполнят в Австралии

      13 Читати новину українською
      Голосование за президента Украины началось
      Голосование за президента Украины началось / Иллюстративное фото

      За рубежом на первом участке в 23:00 по киевскому времени 30 марта началось голосование в первом туре выборов президента Украины 2019 года. Первый бюллетень заполнят в городе Канберра, столице Австралии.

      Стоит отметить, что на заграничных избирательных участках голосование проводится с 8:00 до 20:00 по местному времени страны, где проходит голосование. Именно поэтому начало голосования пришлось на Австралию. Проголосовать там смогут также украинцы из Новой Зеландии.

      Читайте также: Президентские выборы 2019: где граждане Украины могут проголосовать за рубежом

      Завершат голосование на дальних заграничных избирательных участках в американском Сан-Франциско в 6:00 утра 1 апреля по киевскому времени

      В общем на заграничном избирательном округе ЦИК сформировала 101 участковую комиссию и передала туда чуть больше 420 тысяч бюллетеней. Украинцы голосуют в 72 странах мира, а избирательные участки расположены в посольствах и консульствах Украины.

      Наибольшее количество участков – в Германии, их там 5. По 4 – в США, Польше, Италии. По 3 участка – в Канаде, Испании и Турции. В России все участки для голосования закрыты.

      Крупнейший участок для голосования – в Молдове, там зарегистрировано 52 тысячи избирателей. Наименьший – при воинской части в Косово, там избирателей меньше 50.

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      Теги: Новости Украины ЦИК Выборы Президента 2019
      Источник: 24 канал
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