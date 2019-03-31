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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ОЛЕКСАНДР ГВОЗДИК НОВИНИ КРИМУ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ОЛЕКСАНДР ГВОЗДИК НОВИНИ КРИМУ

      Голосування на виборах президента України стартувало: перший бюлетень заповнять у Австралії

      143 Читать новость на русском
      Голосування за президента України розпочалося
      Голосування за президента України розпочалося / Ілюстративне фото

      За кордоном на першій дільниці о 23:00 за київським часом 30 березня розпочалося голосування у першому турі виборів президента України 2019 року. Перший бюлетень заповнять у місті Канберра – столиці Австралії.

      Варто зазначити, що на закордонних виборчих дільницях голосування проводиться з 8:00 до 20:00 за місцевим часом країни, де проходить голосування. Саме тому початок голосування припав на Австралію. Проголосувати там зможуть також українці з Нової Зеландії.

      Читайте також: Президентські вибори 2019: де громадяни України можуть проголосувати за кордоном

      Завершать голосування на дальніх закордонних виборчих дільницях у американському Сан-Франциско о 6:00 ранку 1 квітня за київським часом

      Загалом на закордонному виборчому окрузі ЦВК сформувала 101 дільничну комісію і передала туди трохи більше за 420 тисяч бюлетенів. Українці голосують у 72 країнах світу, а виборчі дільниці розташовані в посольствах та консульствах України.

      Найбільша кількість дільниць – у Німеччині, їх там 5. По 4 – у США, Польщі, Італії. По 3 дільниці – в Канаді, Іспанії та Туреччини. У Росії всі дільниці для голосування закриті. 

      Найбільша дільниця для голосування – у Молдові, там зареєстровано 52 тисячі виборців. Найменша – при військовій частині в Косово, там виборців менше за 50.

      Вибори

      Головні дати президентських виборів-2019

      blog_ava
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      Теги: Президентські вибори 2019 Новини України ЦВК
      Джерело: 24 канал
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